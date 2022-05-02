Польские клубы расторгли контракты с российскими и белорусскими бадминтонистами

Призер чемпионатов Европы в составе сборной России Ольга Морозова, выступавшая за клуб UKS Hubal из Белостока, рассказала, что польские клубы, играющие в Экстралиге, разорвали контракты с российскими и белорусскими бадминтонистами.

«Когда началась специальная военная операция, поляки еще рассматривали вариант, при котором российские и белорусские спортсмены могли продолжать выступать за польские клубы, так как клубные национальные лиги не находятся под эгидой международной или европейской федераций. Но затем было принято решение о полном запрете нам играть в Экстралиге. Я знаю, что подобные решения приняли в лигах Германии и Дании, где также раньше играли россияне», — цитирует Морозову ТАСС.

В начале марта Всемирная федерация бадминтона сообщила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.