Бадминтон
Новости
Главная
Бадминтон

Сегодня, 12:12

В федерации бадминтона России надеются получить решение по апелляции на отстранение в мае

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Председатель совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов сообщил, что в мае специальный орган Всемирной федерации бадминтона (BWF) примет решение по апелляции российских спортсменов.

Ранее белорусских и российских бадминтонистов лишили права выступать на международных турнирах под эгидой BWF из-за ситуации на Украине.

«Мы своевременно подали апелляцию во внутренний специальный орган международной федерации. Решение по нашей апелляции, я думаю, будет вынесено в мае. Мы изложили в апелляции свою позицию, предварительно посоветовавшись с адвокатами. Ждем окончательного решения, после чего с нашей стороны могут быть предприняты какие-то другие действия», — цитирует Антропова ТАСС.

Сегодня, 2 мая, польские клубы, играющие в Экстралиге, разорвали контракты с российскими и белорусскими бадминтонистами.

Источник: https://tass.ru/sport/14533839
1
0
Читайте также
Магний: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В CAS рассказали, когда пройдет рассмотрение апелляции РФС на санкции со стороны ФИФА и УЕФА
Дмитриева: «Маррей — лицо Уимблдона. Надеюсь, его высказывание про россиян даст плоды»
Польские клубы расторгли контракты с российскими и белорусскими бадминтонистами
Чесноков — о поддержке Маррея: «Весь мир будет против отстранения, но англичане сделают по-своему»
В Госдуме РФ выразили надежду, что выступление Маррея повлияет на участие россиян на Уимблдоне
Британский теннисист Маррей призвал допустить россиян на Уимблдон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Польские клубы расторгли контракты с российскими и белорусскими бадминтонистами
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости