В федерации бадминтона России надеются получить решение по апелляции на отстранение в мае

Председатель совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов сообщил, что в мае специальный орган Всемирной федерации бадминтона (BWF) примет решение по апелляции российских спортсменов.

Ранее белорусских и российских бадминтонистов лишили права выступать на международных турнирах под эгидой BWF из-за ситуации на Украине.

«Мы своевременно подали апелляцию во внутренний специальный орган международной федерации. Решение по нашей апелляции, я думаю, будет вынесено в мае. Мы изложили в апелляции свою позицию, предварительно посоветовавшись с адвокатами. Ждем окончательного решения, после чего с нашей стороны могут быть предприняты какие-то другие действия», — цитирует Антропова ТАСС.

Сегодня, 2 мая, польские клубы, играющие в Экстралиге, разорвали контракты с российскими и белорусскими бадминтонистами.