CAS отменил пятилетнюю дисквалификацию российского бадминтониста

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российского бадминтониста Никиты Хакимова, отменив дисквалификацию спортсмена, сообщает ТАСС.

Хакимов был дисквалифицирован Всемирной федерацией бадминтона в ноябре 2020 года на пять лет. В ходе расследования было установлено, что спортсмен через третьих лиц предлагал делать ставки на результаты матчей командного чемпионата Европы в Казани 2018 года. Бадминтонист не согласился с решением международной федерации и подал апелляцию в CAS.

В феврале 2020 года Хакимов был одним из десяти бадминтонистов сборной, которая завоевала бронзу на командном чемпионате Европы во Франции.