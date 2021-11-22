CAS отменил пятилетнюю дисквалификацию российского бадминтониста
19:50
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российского бадминтониста Никиты Хакимова, отменив дисквалификацию спортсмена, сообщает ТАСС.
Хакимов был дисквалифицирован Всемирной федерацией бадминтона в ноябре 2020 года на пять лет. В ходе расследования было установлено, что спортсмен через третьих лиц предлагал делать ставки на результаты матчей командного чемпионата Европы в Казани 2018 года. Бадминтонист не согласился с решением международной федерации и подал апелляцию в CAS.
В феврале 2020 года Хакимов был одним из десяти бадминтонистов сборной, которая завоевала бронзу на командном чемпионате Европы во Франции.
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