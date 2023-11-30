В федерации бадминтона России прокомментировали приостановку членства в BWF

Пресс-служба Национальной федерации бадминтона России прокомментировали решение Совета BWF о приостановлении членства федерации.

«Первое — это решение Совета фактически является рекомендацией общему собранию, которое состоится в апреле 2024 года. Там представители всех стран будут обсуждать и решать этот вопрос. Второе — представители BWF обращались к НФБР в переписке по вопросу нашей позиции в отношении решения МОК по ОКР, на котором они основывались. НФБР сообщала функционерам BWF, что НФБР не принимает и не объявляет политических решений, не заявляет свои позиции или комментарии относительно политических решений других организаций, так как в своих действиях НФБР строго руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом НФБР, нормами международного права, соответствующими положениями и стандартами BWF, BEC и антидопинговых организаций.

Также мы обратили внимание BWF, что о решении МОК в отношении ОКР была подана апелляция в CAS. Вопрос, как мы подчеркивали в своем письме BWF, сложный и дискуссионный, он будет решаться арбитражем. Тем не менее, ориентируясь на свои установки, Совет BWF вынес подобное решение, которое, безусловно, ухудшает развитие бадминтона в мире, создает тяжелые точки напряжения и никаким образом не служит справедливому разрешению ситуации", — говорится в сообщении пресс-службы НФБР.

BWF приняла такое решение в связи с включением в состав НФБР федераций ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это решение еще должно быть подтверждено на общем собрании членов организации в 2024 году.

В августе BWF заявила, что российские и белорусские спортсмены начиная с 26 февраля 2024 года могут выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. ТАСС сообщает, что это решение организации остается в силе, несмотря на приостановку членства НФБР, и BWF внесет изменения в процендуры для того, чтобы разрешить таким игрокам регистрироваться на турниры напрямую.