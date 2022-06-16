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Сегодня, 18:07

Мазепин подтвердил участие в ралли «Шелковый путь»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший пилот «Формула-1» Никита Мазепин подтвердил участие в ралли-рейде «Шелковый путь».

«Я впервые об этом говорю официально здесь, на ПМЭФ, — цитирует Мазепина ТАСС. — Я выступлю на «Шелковом пути». Я с детства любил гонки, бездорожье, поэтому с большим удовольствием приму участие в ралли этого года».

Ранее сообщалось, что гонщик выступит в категории мотовездеходов в классе T4. К соревнованиям Мазепин готовится под руководством победителя ралли «Дакар» Сергея Карякина.

Ралли «Шелковый путь» пройдет с 6 по 16 июля. Гонка стартует в Астрахани, пройдет через Грозный, Элисту, Волгоград, Воронеж и закончится в Москве.

5 марта команда «Ф-1» «Хаас» объявил о расторжении контракта с 23-летним Мазепиным.

Источник: https://tass.ru/sport/14937563
Формула-1
Хаас
Никита Мазепин
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