Организаторы «Дакара» представили маршрут гонки 2023 года

Пресс-служба ралли «Дакар» объявила маршрут проведения марафона в 2023 году.

Первый этап состоится в Рабиге 31 декабря 2022 года. Первая половина дистанции, включая марафонский отрезок из двух этапов без посторонней помощи на бивуаке, пройдет в песках Руб-эль-Хали.

Оттуда участники возьмут курс на юго-восток, доберутся до границы, откуда 15 января вернутся на финиш в Даммаме. Детали маршрута, включая место традиционного дня отдыха, будут объявлены дополнительно.

Также пока неизвестна общая протяженность гонки, однако организаторы заверили, что на 70% маршрут будет новым, неизвестным по прошлым редакциям «Дакара».

Впервые в Саудовской Аравии марафон будет включать 14 этапов — в последний раз такое количество гоночных дней было еще в 2018-м в Южной Америке.