Мазепин занял последнее место на первом этапе в ралли «Шелковый путь»

Бывший российский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин занял последнее место в классе мотовездеходов на первом этапе ралли-марафона «Шелковый путь».

23-летний россиянин, представляющий команду Can-Am, прошел спецучасток протяженностью 4,93 километра за 6 минут 21 секунду.

Победу в этой категории одержал Алексей Черкесов из команды Can-Am (4 минуты 13 секунд).

Партнер Мазепина, Сергей Карякин финишировал четвертым (4 минуты 21 секунда).

Ралли-марафон «Шелковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяженность составит 4474 километра, из которых 2800 — это спецучастки.