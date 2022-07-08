Мазепин финишировал четвертым на втором этапе ралли «Шелковый путь»

Бывший российский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин занял четвертое место в классе мотовездеходов на втором этапе ралли-марафона «Шелковый путь».

Протяженность спецучастка составила 226,55 км. Победителем в данной категории стал Дмитрий Черкесов, результат которого составил 3 часа 13 минут 20 секунд. Вторым стал Армен Пузян (+2.06), третьим — Алексей Черкесов (+5.32).

Отставание 25-летнего Мазепина, представляющего команду Can-Am, составило 5 минут 35 секунд.

Ралли-марафон «Шелковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяженность составит 4474 километра, из которых 2800 — это спецучастки.