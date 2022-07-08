Экипаж Вязовича победил на втором этапе ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

Экипаж белорусской команды «МАЗ-Спортавто» под управлением Сергея Вязовича стал победителем второго этапа ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Протяженность дистанции этапа в Астрахани составила 290,44 км, скоростного участка — 226,55 км. Вязович преодолел дистанцию за 2 часа 55 минут 51 секунду.

Второе место занял Андрей Каргинов (отставание — 6 минут 5 секунд), третий результат показал пилот Эдуард Николаев (+8.44). Четвертым стал Дмитрий Сотников (+15.01). Все спортсмены представляют российскую команду «Камаз-мастер».

Ралли «Шелковый путь» завершится 16 июля, маршрут приурочен к 350-летию со дня рождения императора Петра I и пройдет по городам, которые неразрывно связаны с его именем. В соревновании принимают участие 80 экипажей.