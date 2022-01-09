Карякин из-за аварии завершил свое выступление на «Дакаре»

Российский гонщик Сергей Карякин не сможет продолжить свое выступление на ралли-марафоне «Дакар» после аварии на седьмом этапе рейда. Об этом заявил на своей странице в Instagram штурман команды Карякина Snag Racing Антон Власюк.

«Мне очень тяжело об этом говорить, но «Дакар» для нас в 2022 году закончен. Мы ехали по треку. Здесь была ловушка организаторов, и многие экипажи заблудились. Один из них выскочил из-за горы, произошло лобовое столкновение. К сожалению, восстановить машину после такого удара невозможно», — написал Власюк.

Он добавил, что у штурмана экипажа, с которым произошло столкновение, вероятно, сломан позвоночник.

«У штурмана экипажа 333, кажется, сломан позвоночник. Вызвали вертолет. Ждем поддержки», — заявил Антон Власюк.

После шестого этапа «Дакара» в Саудовской Аравии Сергей Карякин занимал восьмое место в общем зачете ралли-рейда в зачете мотовездеходов.