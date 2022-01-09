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Экипаж Шибалова выиграл седьмой этап «Дакара» в зачете грузовиков

17:18
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Экипаж россиянина Антона Шибалова из команды «КАМАЗ-мастер» одержал победу на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Экипаж преодолел дистанцию в 402 километра за 3 часа 33 минуты 17 секунд. Вторым к финишу пришел другой экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева, отставший от лидера на 1 минуту 37 секунд.

В общем зачете лидирует экипаж «КАМАз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова (26 часов 5 минут 54 секунды), следом идут Николаев и Шибалов.

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Иван Шитик все материалы автора
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