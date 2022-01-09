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Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»

13:48
Машина Сергея Карякина после аварии (слева). Фото Instagram
Машина Сергея Карякина после аварии (слева). Фото Instagram

Российский гонщик Сергей Карякин попал в аварию на седьмом этапе ралли «Дакар».

«Экипаж попал в столкновение на СУ. С парнями все в порядке. Никакой информации о состоянии машины или виновных пока нет, все информация будет позже! Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и дайте время на выяснение всех нюансов. Для команды сейчас очень ответственный момент. Как только будет ясность происходящего — все сообщим! Спасибо всем большое за поддержку!» — говорится в сообщении в официальном Instagram команды Карякина Snag Racing.

Публикация от Sergei Kariakin Snag Racing (@snagracing)

После первых шести этапов «Дакара» Карякин занимал 8-е место в общем зачете среди гонщиков, выступающих на мотовездеходах, уступая лидирующему экипажу 2 часа, 28 минут и 51 секунду. Первую строчку после шести спецучастков занимал бразильский гонщик Родриго Луппи де Оливейра.

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Иван Торопцев все материалы автора
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