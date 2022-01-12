Голландские гонщики извинились перед «КАМАЗ-мастер» за обвинения в жульничестве

Евгений Яковлев рассказал, что представитель голландского гонщика Маурика ван ден Хевела извинился перед командой «КАМАЗ-мастер» за высказывания пилота.

Штурман Эдуарда Николаева Евгений Яковлев рассказал, что представитель голландского гонщика Маурика ван ден Хевела извинился перед командой «КАМАЗ-мастер» за высказывания пилота.

«Если он такой человек, то может говорить все что угодно. Мы на это внимания обращать не будем. Неприятно, что это слышат другие люди — болельщики и вообще все, кто следит за гонкой, кто, возможно, знает не все нюансы.



Наши ребята подходили к нему во вторник. Он сам не выходил пообщаться, вышел его менеджер. Сказал: «Извините, это было в пылу страсти, борьбы. Да, он так сказал, но это ничего не значит. Извините».



Честно говоря, мне до этого заявления в голову не приходил такой вариант — что можно, например, взять информацию у кого-то из мотоциклистов. Теоретически — да, наверное, если мотоциклист записал какой-то трекер... Но мы должны с ним договориться, устроить какую-то тайную встречу, как шпионы! Вручить черный чемоданчик с посланием... Это из области каких-то домыслов. На мой взгляд, это все несерьезно», — приводит «Чемпионат» слова Яковлева.

10 января ван ден Хевел обвинил гонщиков «КАМАЗ-мастера» в жульничестве.