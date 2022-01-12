Экипаж Сотникова выиграл десятый этап «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» одержал победу на десятом этапе ралли-марафона «Дакар».

Дистанция спецучастка составила 375 километров. В тройку лучших по итогам этапа вошли еще два экипажа «КАМАЗ-мастера»: Эдуард Николаев занял второе место, Андрей Каргинов стал третьим. Экипаж Антона Шибалова показал пятый результат.

Экипаж Дмитрия Сотникова лидирует после десяти этапов «Дакара» в зачете грузовиков. Второе место занимает экипаж Эдуарда Николаева, уступающий лидеру 10 минут и 18 секунд, на третьей строчке — экипаж Антона Шибалова, отстающий от лидера на 44 минуты и 27 секунд. Четвертое место занимает еще один экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Андрея Каргинова, проигрывающий лидеру 1 час, 49 минут и 19 секунд.