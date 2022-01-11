Экипаж россиянина Николаева выиграл девятый этап «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» одержал победу на девятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Дистанция спецучастка составила 287 километров, экипаж Николаева преодолел дистанцию за 2 часа, 38 минут и 43 секунды. Второе место занял еще один экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова, третью строчку занял чех Мартин Мацик.

В общем зачете лидирует экипаж Дмитрия Сотникова, экипаж Эдуарда Николаева, занимающий вторую строчку, уступает ему 8 минут и 51 секунду. На третьей строчке — еще один экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова, проигрывающий лидеру 41 минуту и 18 секунд.

Следующий этап марафона состоится завтра, 12 января.