Для гонщика Карякина принципиально участие в ралли «Дакар-2020» под флагом РФ

Автогонщик Сергей Карякин заявил, что его команда планирует выносить флаг России на старт ралли-марафона «Дакар-2020».

— Для нашей команды это принципиальный вопрос — участвовать под российским флагом, — цитирует Карякина «Интерфакс». — Слава богу, что мы имеем такое право. И я уже говорил о том, что мы будем выносить флаг России на старт гонки. Надеюсь, что он окажется и на финише. Дай бог — на подиуме.

Я горжусь своей страной и считаю, что наша обязанность защищать ее интересы и защищать интересы других спортсменов, которые, к сожалению, оказались в такой очень неприятной ситуации, когда спорт перемешался с политикой и деньгами.