Чагин: «Все, кто приехал на «Шелковый путь», уже герои»

Руководитель ралли «Шелковый путь» и семикратный победитель «Дакара» Владимир Чагин рассказал о пути длиной в 10 дней, который предстоит участникам, и подчеркнул, что считает победителем каждого из них.

— Как вы знаете, одним из принципов нашего проекта является не повторять прежние маршруты, — отметил Чагин. — И в нынешнем году зрители и участники увидят новые места и ландшафты в России и Монголии. Все гонщики, которые смогли приехать на «Шелковый путь», уже победители и настоящие герои. В нынешнее время пандемии очень тяжело подготовить технику и себя, найти возможность участвовать в гонке. Поэтому я благодарен всем командам и их спонсорам. А также партнерам нашего проекта. Трасса «Шелкового пути» не бывает простой. Желаю успеха всем участникам, потому что побеждает не тот, кто первым приходит на финиш. Все гонщики получают новый опыт, приобретают здесь друзей, веру в собственные силы и лучшее будущее всего человечества.

Ралли стартует 1 июля в Омске. За 10 дней гонщики в четырех классах проедут более 5400 километров и преодолеют около 3500 километров спецучастков. Финиш «Шелкового пути» намечен в Улан-Баторе. Официальным топливным партнером ралли выступит сеть АЗС «Газпромнефть», техническим — бренд моторных масел G-Energy.