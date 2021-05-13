Васильев показал пятое время на прологе «Андалусия Ралли»
Российский экипаж Владимира Васильева и Алексея Кузьмича из команды Vasilyev Racing Team на обновленной версии внедорожника BMW X3 принял участие в прологе ралли-рейда «Андалусия Ралли», по итогам которого будет проводиться выбор стартовой позиции на первый этап.
Протяженность пролога составляла восемь километров. По его итогам Васильев и Кузьмич показали пятый результат.
«Промчали маленький пролог — восемь километров. Очень закрученный, очень узкая дорожка, ни одного прямика не было, скользко. Хороший раллийный спецучасток, но узкий. Было несколько опасных мест, но ничего сверхъестественного», — пцитирует Васильева autosport.com.ru.
В четверг участников «Андалусия Ралли» ждет первый этап. Его протяженность составит 329 километров.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/rally-raids/69761-vladimir-vasilev-pokazal-pyatoe-vremya-na-prologe-andalusiya-ralli
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю