«Шелковый путь» сохранит главного спонсора до 2025 года

Гонщик команды «КАМАЗ-Мастер» и начальник департамента «Газпрома» Сергей Куприянов перед стартом нового розыгрыша ралли-рейда «Шелковый путь», сказал, что сотрудничество компании с организаторами гонки будет продолжено и объяснил, чем символично его выступление в нынешнем году.

— Я здесь выступаю в двух лицах — как действующий гонщик и как представитель главного спонсора. Наша компания — надежный партнер в бизнесе и спорте, мы рады, что уже много лет вместе с организаторами «Шелкового пути». И могу сказать, что у нас уже есть договоренность продлить сотрудничество как минимум до 2025 года, а значит, все участники могут готовиться к новым приключениям. Мы с экипажем снова преодолеем маршрут «Шелкового пути» на грузовике, который в качестве топлива использует газ метан. Проедем по территории России и Монголии, где уже скоро должен пройти новый газопровод на Китай, поэтому наше участие на именно такой машине очень символично.

Крупнейший на территории России ралли-рейд «Шелковый путь» проводится с 2009 года, нынешний маршрут проложен между Омском и Улан-Батором. На протяжении российской части гонки сеть АЗС «Газпромнефть» проведет экологическую акцию по сбору и последующей переработке изношенных шин команд-участниц.