Невероятное предательство в «Формуле-1». Пилот не рад повышению, и скандалит

Странная ситуация с австралийским гонщиком Оскаром Пиастри, который устроил в королевской серии праздник непослушания.

Рокировки боевых пилотов, начавшиеся в «Формуле-1» в связи с решением Себастьяна Феттеля завершить карьеру, неожиданно привели к скандалу. На место немецкого пилота в команде Aston Martin приглашен другой экс-чемпион мира — Фернандо Алонсо. И этот трансфер испанца стал полной неожиданностью для его нынешних боссов из Alpine. Растерянная французская конюшня поспешила с пресс-релизом, в котором объявила: место Алонсо в следующем году отдано молодому австралийскому таланту Оскару Пиастри. Однако этот «сменщик» изменению статуса с резервного на боевого пилота оказался вовсе не рад, и буквально через несколько часов заявил, что не планирует выступать за Alpine в будущем сезоне. Мир автогонок в шоке от такой несогласованности и гадает, куда же собирается перейти Пиастри, предав воспитавшую его команду.

Мы вкладываем в него душу

«После четырех лет в семье Renault и Alpine резервный пилот Оскар Пиастри получит место в гоночном кресле вместе с Эстебаном Оконом начиная с 2023 года», — говорилось в заявлении, опубликованном в социальных сетях Alpine.

«Насколько я понимаю, команда Alpine без моего одобрения выпустила пресс-релиз, что я буду выступать за них в следующем году, — отреагировал Пиастри в соцсетях. — Это не соответствует действительности — я не подписывал контракт с Alpine на 2023-й. Я не буду выступать за Alpine в следующем году».

То, что в этой ситуации имели место колоссальные проблемы с коммуникацией внутри французской команды, сомнению не подлежит. Как и наглость 21-летнего гонщика, в которого Alpine уже два года вкладывает много сил и денег. Пиастри считают будущей звездой — он с первой попытки выиграл титулы в «Формуле-3» и «Формуле-2», повторив достижения Шарля Леклера и Джорджа Расселла. Однако дает ли это повод для дерзкого поведения в публичном пространстве?

«Мы помогаем ему не только деньгами, мы вкладываем в него сердце и душу», — говорил об австралийском тест-пилоте босс Alpine Отмар Сафнауэр. Правда, в этом сезоне, несмотря на все перспективы австралийца, место боевого пилота Пиастри не получил. Более того, Alpine вел переговоры о продлении соглашения с Алонсо, что могло оставить Оскара за бортом «королевского серии» еще минимум на год. Скорее всего, именно это заставило юношу начать переговоры с другими командами.

Оскар Пиастри. Фото Global Look Press

У него контракт с Alpine на 2023-й

Пиастри сватали в «Уильямс», но плотнее всего он общался с «Маклареном». По слухам, с этой командой было даже подписано соглашение о намерениях. Планировалось, что Оскар в следующем году может заменить другого австралийца — Даниэля Риккьярдо. Однако для этого пришлось бы разорвать контракт Пиастри с Alpine, что выглядело, мягко говоря, некрасиво.

— Я не в курсе каких-либо предварительных договоренностей Оскара с «Маклареном», если таковые вообще имеются. Знаю о слухах в паддоке и точно могу сказать, что у него контракт с нами на 2023-й и, возможно, на 2024-й, если воспользуемся опционом, — прокомментировал происходящее в интервью «Autosport» Отмар Сафнауэр. — Мы выполняем все условия контракта: Оскар работает на симуляторе, проехал половину запланированной дистанции на тестах на старой машине, суммарно будет 5000 км, что подготовит его к роли боевого пилота.

Однако, боевым пилотом Пиастри, возможно, станет в другой команде. И как будут выкручиваться из ситуации участники нынешнего скандала — совершенно непонятно. Есть вариант, при котором Риккьярдо проследуют по обратному маршруту, и в следующем сезона станет пилотом Alpine. Но Даниэлю уже 33 года, и обмен юной звезды на ветерана, который близок к пенсии, — не самый справедливый вариант. Впрочем, и Оскар еще должен доказать оправданность авансов. Историй, при который дерзкий юниор сдувался к «королевской серии» — более чем достаточно. А врагов себе нынешней историей Пиастри уже нажил. И теперь при любой неудаче его ждет грандиозный хейт.