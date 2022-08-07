Российский пилот поедет в «Формуле-1» за «Феррари». Но на его место боевого пилота претендует еще и Шумахер

У Петрова, Сироткина, Квята и Мазепина в ближайшее время может появиться преемник.

Российский гонщик Роберт Шварцман уже в сезоне-2022 проведет две тренировочные сессии на «Гран-при». Это подтвердил официальному сайту «Формулы-1» спортивный директор команды «Феррари» Лоран Мекис. По регламенту все команды обязаны задействовать молодых представителей как минимум в двух тестах. Итальянская команда пока за сезон ни разу не дала шанс своим воспитанникам, все этапы провели Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Почему это важно?

И вот среди большого числа желающих Скудерия выбирает именно россиянина Шварцмана, официального тест-пилота. Также ими считаются Антонио Джовинацци и основной пилот команды «Хаас» Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира. Да, пока Шварцману всего лишь дадут дважды покататься за рулем боевой «Феррари» в течение полутора часов. Но, во-первых, для тест-пилотов, роль которых в последнее время свелась к рекламным акциям и работе на симуляторах, это очень значимо. Пока Шварцман работает во время уик-эндов в Маранелло, и хотя он признавался, что иногда заканчивать приходится в 6 часов утра, это не равно выезду на трассу «Гран-при» вместе с остальными.

Роберт Шварцман. Фото Global Look Press

Во-вторых, это машина «Феррари». Можно сколько угодно издеваться над тактикой и надежностью итальянцев в этом сезоне. Даже ленивый после крайних экспериментов с шинами Леклера вспомнил итальянский мат и выражения вроде che cazzo. Но таким же сильным в «Формуле-1» болид был разве что у Даниила Квята в тот короткий период, когда ему дали погоняться за «Ред Булл», — сезон и еще четыре гонки. И то команда тогда не боролась за победы. «Ферраристы» за них все-таки борются.

Шумахер тоже хочет в Скудерию

Поэтому оживился резко и Мик Шумахер, который проводит не самый удачный сезон в «Хаас». Ни с того ни с сего у немца решили спросить, не хотел бы он заменить Леклера, и Мик, конечно, не отказался: «Да, я готов. Машина «Хаас» — это не «Феррари», но в целом они похожи. Я состою в гоночной академии Скудерии с 2019 года и чувствую, что вырос за эти годы. Буду счастлив, если у меня появится шанс выступить за «Феррари». Сделаю все, чтобы показать, на что я способен за рулем быстрой машины», — сказал он изданию RaceFans, и почти каждая фраза этого самомотивирующего спича звучит спорной.

В этом сезоне Шумахер набрал почти в два раза меньше очков, чем партнер по команде Кевин Магнуссен (12 против 22), идет 15-м в чемпионате, несколько раз разбил болид, и ходили слухи, что «Феррари», наоборот, хотели бы прекратить с ним сотрудничество. Единственный аргумент в пользу приглашения Мика — это маркетинг, потому что Шумахер в «Феррари» спустя 20 лет выглядит легендарной историей. И видя, как метко и очередями команда Маттиа Бинотто стреляет себе в ноги, этого исключать нельзя.

На данный момент контракты обоих пилотов «Феррари», Леклера и Сайнса, действуют до 2024 года включительно. Однако слухи о том, что Леклер может уйти то в «Ред Булл», то в «Мерседес», периодически появляются. Кроме того, не до конца понятны условия расторжения договора — например, СМИ писали, что Леклер может уйти, если команда займет место ниже третьего в Кубке конструкторов. Пока до этого далеко, но тенденция очевидна. Плюс сам Леклер может повлиять на результаты в этом турнире.

Мик Шумахер. Фото Global Look Press

Кто такой Роберт Шварцман?

Сам Шварцман недавно дал интервью изданию Autosport, в котором по понятным причинам постарался дистанцироваться от российского прошлого. В этом году он сменил российскую гоночную лицензию на израильскую . Его можно понять: в «Формулу-1» хочется, а перспективы с российским флагом, вернее, ФИА туманны, как утро в горах.

«Все просто. Я родился в Израиле, в Тель-Авиве. Семья моего отца — из Израиля, они жили там. Я провел первые три года своей жизни в Тель-Авиве, потом моя семья переехала в Россию, но мы часто возвращались в Израиль навещать родственников отца. Когда я начал заниматься картингом, мой отец решил, что мы получим российскую лицензию, поскольку мы жили там.

Я был еще маленьким, мне было шесть — и мы уже часто ездили на гонки в Италию, пока отец не решил, что для меня будет лучше совсем переехать туда. Я перебрался в Италию, когда мне было девять. Сначала я говорил только на английском, но затем быстро выучил итальянский. Я учился в Италии и в 2017 году переехал в Маранелло, когда меня включили в академию «Феррари».

У меня всегда был израильский паспорт, и поэтому я решил получить гоночную лицензию Израиля . В конце концов, я хочу быть пилотом. Моя цель — добраться до «Формулы-1 » , и, наблюдая за реакцией автоспортивных властей, мы сразу приняли решение сделать все необходимое, чтобы я был доступен и готов использовать любую возможность, которую «Феррари» мне предоставит», — сказал Шварцман.

Так что сможем ли мы считать его российским пилотом «Ф-1» — большой вопрос. Разве что неформально. Но что точно — он один из самых талантливых гонщиков поколения. Стал чемпионом «Формулы-3» и вице-чемпионом «Формулы-2». Дальше — только в «Большие призы». В 2020 году гонщик лишился отца — Михаил Шварцман, владелец компании по оптовой торговле цветами, скончался после заражения коронавирусом. При всей трагичности этого случая это имеет и другое последствие: чтобы пробиваться, нужны спонсоры.