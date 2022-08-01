Ему угрожали ссылкой в пивной магазин в Бутово, а он выиграл гонку в Венгрии

Кто такой российский гонщик Александр Смоляр, рвущийся в «Формулу-1»?

Минувшие выходные в автоспорте ознаменовались не только дебютом Даниила Квята в NASCAR и идиотизмом команды «Феррари» на «Гран-при Венгрии». В том же Будапеште гонку «Формулы-3» выиграл россиянин Александр Смоляр, продолжающий соревноваться под флагом FIA.

Смоляр борется за чемпионат

В Венгрии Смоляр стартовал на мокрой трассе и сразу сумел создать задел от соперников, пролидировав от старта до финиша. Так что, когда трасса подсохла и соперники перешли на слики, догнать лидера они уже не успели.

Для россиянина это первая победа в сезоне, он переместился на седьмое место в чемпионате и за шесть гонок до конца чемпионата находится всего в 41 балле от лидеров — французов Исака Аджара и Виктора Мартинса. Учитывая, что за победу в главной гонке уик-энда в «Формуле-3», как и в первой формуле, дают 25 очков, россиянин может подняться в чемпионате еще выше.

При этом этап в Сильверстоуне Смоляр и вовсе был вынужден пропустить, потому что британцы не дали нашему гонщику визу. Россиянину надо отыгрываться, потому что звезды в Ф3 долго не сидят, а обстоятельства и так не лучшие. Но те, кто выступал в этой серии успешно, затем неизбежно приходили в главные гонки мира — это и Льюис Хэмилтон, который выносил всех в середине 2000-х, и Макс Ферстаппен, и Шарль Леклер.

На данный момент Александр — один из двух-трех самых сильных гонщиков в России, который имеет шанс засветиться в Ф1. Еще один, Роберт Шварцман, получил израильскую гоночную лицензию, будучи тест-пилотом «Феррари» (впрочем, стоит ли так стремиться в эту команду, если даже на быстрой машине ты будешь финишировать в середине первой десятки?). Также среди перспективных россиян западное экспертное сообщество Formula Scout отмечает москвича Михаэля Белова, гоняющегося в европейской формуле «Альпин».

Александр Смоляр. Фото Global Look Press

Как сахалинец попал в «Формулу-3»?

Смоляр с острова Сахалин. Но первые гоночные шаги он делал уже в Московской области, куда переехал с семьей в пять лет, а вырос в сильного гонщика уже в Европе. На Сахалине последние картинговые соревнования прошли в 2011 году, а потом трасса Хомутово превратилась в заброшенный кусок земли без нормального покрытия. Отец Смоляра, тоже Александр — бизнесмен, работающий в оптовой торговле рыбой на Дальнем Востоке и в Подмосковье. Также он занимался строительством водно-спортивного комплекса на Сахалине. Он вложил в сына деньги, причем помогал даже дед, Смоляр-младший получил поддержку российской команды SMP Racing и пошел в гору.

В интервью «СЭ» Смоляр говорил, что его карьеру еще в юности спасла сестра:

— Мой отец занимался гонками, а я следил за ним. Лет с пяти отец подсадил меня на карт. А где-то с шести-семи мы уже стали заниматься этим профессионально. Начал я не как все — не с прокатного картинга, а со спортивного. Мне было страшно. Я был самым молодым среди всех и приезжал последним. Родители тогда подумали, что это не мое. Меня спасла сестра. Она сказала, что надо дать мне шанс на прокатном карте, — рассказал пилот.

На третьих местах он закончил чемпионаты в «Формуле-4» и Формуле «Рено» и в 2020-м перешел в Ф3. Здесь с наскока продвинуться не получилось — начал он с 11-го места в чемпионате, в 2021-м стал шестым. А затем грянули события на Украине.

Подписание декларации

Российских и белорусских автогонщиков FIA обязала подписать так называемую декларацию о мире, в которой вполне разумные положения соседствовали с весьма неоднозначными. Некоторые россияне предпочли сменить гоночные лицензии — сейчас в испанской «Формуле-4» весьма успешно гоняется новоиспеченный киргиз Кирилл Смаль и еще несколько русских испанцев.

Александр Смоляр. Фото Global Look Press

Некоторые, как Даниил Квят, пошли на поиск других серий, иные вернулись в российские кольцевые гонки. Смоляр, которому нужно идти по иерархии FIA наверх, предпочел подписать декларацию. И тем самым отправился в самостоятельное плавание отдельно от SMP Racing, которая не поддержала документ. Про ситуацию с российскими гонщиками мы уже подробно рассказывали здесь.

Кстати, еще в октябре 2021 года Смоляр мог не выигрывать гонки в Венгрии, а отправиться на окраину Москвы продавать пиво. По крайней мере, так считал директор молодежной программы SMР Racing Петр Алешин (отец гонщика Михаила):

— Будем говорить так, вариант А — [продавать] свежее пиво в Южном Бутово. Вариант Б — это, соответственно, гонки в составе нового проекта под названием BR03. И вариант С — продолжение карьеры в Европе. Позитивно надо смотреть в будущее всегда. Южное Бутово, кстати, это далеко не самый плохой вариант. И все варианты, которые я озвучил, абсолютно возможны, — сказал Алешин порталу drom.ru.

Пока у Смоляра обходится без торговли пивом. Но в Спа, Зандфоорте и Монце нужно приложить максимум усилий, чтобы заслужить вызов в «Формулу-2». Иначе бутовская перспектива замаячит с новой силой.