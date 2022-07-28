Феттель уходит на пенсию: в «Формуле» на одного чемпиона меньше

Четырехкратный чемпион королевской серии не побеждал на «Гран-при» уже почти три года.

Знаменитый немецкий гонщик Себастьян Феттель объявил о том, что после завершения нынешнего сезона повесит шлем на гвоздь. Позади у четырехкратного чемпиона мира — 16 сезонов в «Формуле-1», во время которых он выступал за такие команды, как «Заубер», «Торо Россо», «Ред Булл», «Феррари» и «Астон Мартин». В общем, уходит почти что легенда. Хотя крайняя победа Себа в «Гран-при» датирована 2019 годом, а в последнее время он главным образом сражался за попадание в очки.

Поступил так, как считает нужным для себя и своей семьи

«Решение уйти в отставку далось нелегко, я много думал об этом, — говорится в заявлении 35-летнего пилота. — В конце года я возьму еще немного времени, чтобы подумать, чем я займусь дальше, но мне совершенно ясно, что я хочу проводить больше времени со своей семьей. Сейчас речь не о прощании. Скорее речь о том, чтобы сказать спасибо всем — и не в последнюю очередь болельщикам, без поддержки которых «Формула-1» не могла бы существовать».

«Мы дали понять Себастьяну, что хотим, чтобы он продолжал работать с нами в следующем году, — признался председатель совета директоров «Астон Мартин» Лоуренс Стролл. — Но в итоге он поступил так, как считает нужным для себя и своей семьи. Мы уважаем его решение. Себастьян провел за нас несколько фантастических гонок, а за кулисами его опыт и знания были очень важны для инженеров. Он — один из величайших гонщиков «Формулы-1» всех времен, для нас было честью работать с ним. Он продолжит выступать до «Гран-при Абу-Даби», где проведет свой 300-ю гонку. Мы устроим ему потрясающие проводы».

Три года назад Феттель оформил отношения со своей школьной подругой Ханной Пратер. У пары трое детей — две девочки и мальчик, родившийся осенью 2019 года. Скорее всего, именно им теперь собирается посвятить Себастьян большую часть освободившегося времени.

Себастьян Феттель. Фото Global Look Press

Жертва Торпеды

Феттель дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году и достиг пика славы в начале десятых, когда выиграл с «Ред Булл» четыре чемпионских титула подряд. Впрочем, как только период технического превосходства «быков» начал подходить к концу, он не стал хранить верность команде, в которой вырос, и соблазнился большим контрактом с «Феррари». Разрыв получился довольно болезненным, хотя та ситуация и дала шанс попробовать себя за рулем основной команды «Ред Булл» Даниилу Квяту. Россиянин этим шансом, как известно, не воспользовался. Причем финальным аккордом для нашего пилота стала авария именно с Феттелем в Сочи. После нее Квят получил обидное прозвище Торпеда и был возвращен в дочернюю команду «Торо Россо».

Не совсем гладко все пошло в «Феррари» и у Себастьяна. Скудерия видела в нем нового Михаэля Шумахера, человека, который вернет «алым» былое величие. У Феттеля действительно было много общего с великим соотечественником — их часто сравнивали, называя Себа наследником Михаэля. Но все пошло не совсем так, как рассчитывали фанаты итальянской «конюшни». Вроде бы Феттель продолжал исправно попадать на подиумы, дважды стал вторым и один раз — третьим в общем зачете. Но выйти из тени «Мерседес» ему не удалось. И все эти потуги закончились весьма печально.

После прихода в «Феррари» молодого Шарля Леклера Феттель стал допускать много ошибок и высказывать команде претензии. После шести сезонов немца в Маранелло развод стал неизбежен. Последние два года ветеран докатывал в «Астон Мартин», сражаясь за места в очковой зоне. За свою долгую карьеру в «Формуле-1» Себ выиграл 53 гонки, что является третьим результатом в истории после Хэмилтона и Шумахера. Однако есть ощущение, что реализовал свой талант Феттель далеко не полностью. С другой стороны, он получил от Скудерии много денег, заработав за карьеру более 100 миллионов долларов. Возможно, это тоже определенный критерий успеха.

Главная интрига теперь — как повлияет отставка Феттеля на распределение мест боевых пилотов в «Формуле-1». Вариантов достаточно много, в том числе с участием российского пилота Роберта Шварцмана.