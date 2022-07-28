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Феттель уходит на пенсию: в «Формуле» на одного чемпиона меньше

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Себастьян Феттель.
Фото Global Look Press
Себастьян Феттель.
Фото Global Look Press
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Четырехкратный чемпион королевской серии не побеждал на «Гран-при» уже почти три года.

Знаменитый немецкий гонщик Себастьян Феттель объявил о том, что после завершения нынешнего сезона повесит шлем на гвоздь. Позади у четырехкратного чемпиона мира — 16 сезонов в «Формуле-1», во время которых он выступал за такие команды, как «Заубер», «Торо Россо», «Ред Булл», «Феррари» и «Астон Мартин». В общем, уходит почти что легенда. Хотя крайняя победа Себа в «Гран-при» датирована 2019 годом, а в последнее время он главным образом сражался за попадание в очки.

Поступил так, как считает нужным для себя и своей семьи

«Решение уйти в отставку далось нелегко, я много думал об этом, — говорится в заявлении 35-летнего пилота. — В конце года я возьму еще немного времени, чтобы подумать, чем я займусь дальше, но мне совершенно ясно, что я хочу проводить больше времени со своей семьей. Сейчас речь не о прощании. Скорее речь о том, чтобы сказать спасибо всем — и не в последнюю очередь болельщикам, без поддержки которых «Формула-1» не могла бы существовать».

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«Мы дали понять Себастьяну, что хотим, чтобы он продолжал работать с нами в следующем году, — признался председатель совета директоров «Астон Мартин» Лоуренс Стролл. — Но в итоге он поступил так, как считает нужным для себя и своей семьи. Мы уважаем его решение. Себастьян провел за нас несколько фантастических гонок, а за кулисами его опыт и знания были очень важны для инженеров. Он — один из величайших гонщиков «Формулы-1» всех времен, для нас было честью работать с ним. Он продолжит выступать до «Гран-при Абу-Даби», где проведет свой 300-ю гонку. Мы устроим ему потрясающие проводы».

Три года назад Феттель оформил отношения со своей школьной подругой Ханной Пратер. У пары трое детей — две девочки и мальчик, родившийся осенью 2019 года. Скорее всего, именно им теперь собирается посвятить Себастьян большую часть освободившегося времени.

Себастьян Феттель. Фото Global Look Press
Себастьян Феттель.
Фото Global Look Press

Жертва Торпеды

Феттель дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году и достиг пика славы в начале десятых, когда выиграл с «Ред Булл» четыре чемпионских титула подряд. Впрочем, как только период технического превосходства «быков» начал подходить к концу, он не стал хранить верность команде, в которой вырос, и соблазнился большим контрактом с «Феррари». Разрыв получился довольно болезненным, хотя та ситуация и дала шанс попробовать себя за рулем основной команды «Ред Булл» Даниилу Квяту. Россиянин этим шансом, как известно, не воспользовался. Причем финальным аккордом для нашего пилота стала авария именно с Феттелем в Сочи. После нее Квят получил обидное прозвище Торпеда и был возвращен в дочернюю команду «Торо Россо».

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Не совсем гладко все пошло в «Феррари» и у Себастьяна. Скудерия видела в нем нового Михаэля Шумахера, человека, который вернет «алым» былое величие. У Феттеля действительно было много общего с великим соотечественником — их часто сравнивали, называя Себа наследником Михаэля. Но все пошло не совсем так, как рассчитывали фанаты итальянской «конюшни». Вроде бы Феттель продолжал исправно попадать на подиумы, дважды стал вторым и один раз — третьим в общем зачете. Но выйти из тени «Мерседес» ему не удалось. И все эти потуги закончились весьма печально.

После прихода в «Феррари» молодого Шарля Леклера Феттель стал допускать много ошибок и высказывать команде претензии. После шести сезонов немца в Маранелло развод стал неизбежен. Последние два года ветеран докатывал в «Астон Мартин», сражаясь за места в очковой зоне. За свою долгую карьеру в «Формуле-1» Себ выиграл 53 гонки, что является третьим результатом в истории после Хэмилтона и Шумахера. Однако есть ощущение, что реализовал свой талант Феттель далеко не полностью. С другой стороны, он получил от Скудерии много денег, заработав за карьеру более 100 миллионов долларов. Возможно, это тоже определенный критерий успеха.

Главная интрига теперь — как повлияет отставка Феттеля на распределение мест боевых пилотов в «Формуле-1». Вариантов достаточно много, в том числе с участием российского пилота Роберта Шварцмана.

Формула-1
Себастьян Феттель
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