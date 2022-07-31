Ферстаппен и «Мерседес» добили «Феррари» в Венгрии

Очередной провал Скудерии, которому уже не удивляешься.

Гран-при Венгрии

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 7,834

3. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 12,337

4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 14,579

5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 15,688

6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 16,047

7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 78,300

8. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг

9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

10. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

11. Лэнс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

12. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

13. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1 круг

14. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг

15. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг

16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

17. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг

18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

19. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 2 круга

Не финишировал Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo)

«Феррари» так часто разочаровывала своих болельщиков в этом году, что в Венгрии фанаты ждали от своей команды не победы, а очередного провала. Что ж, на этот раз Скудерия вновь не подвела. Вместо уверенного двойного подиума команда проиграла в гонке Ферстаппену, который стартовал десятым, и гонщикам «Мерседес», которые не борются за титул в этом году.

Расселл шокировал «Формулу-1»

Исходя из результатов пятничных тренировок на «Хунгароринге», в воскресенье «Феррари» и «Ред Булл» вновь должны были сойтись в равной борьбе за победу. Резво смотрелся и «Макларен», а вот «Мерседес» выглядел аутсайдером в сражении за подиум.

Несмотря на дождь в третьей тренировке, квалификация прошла посуху. Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Карлос Сайнс были фаворитами в битве за поул, а Серхио Пересу было сложно угнаться за лидерами. Мексиканец провалил сессию, показав 11-й результат. Тем не менее его напарник начинал заезд лишь на одну позицию выше. Макс допустил ошибку в первой попытке третьего сегмента, а в решающий момент мотор «Ред Булл» потерял мощность. В итоге в команде приняли решение установить новые двигатели на двух болидах перед стартом, гонщики же обошлись без штрафов.

Казалось, «быки» уже отдали поул «Феррари». В последнем сегменте Леклер смотрелся слабее Сайнса, и испанец готов был отмечать субботний триумф. Но на последних секундах сессии Джордж Расселл внезапно взлетел на первую строчку. Британец взял свой первый поул в карьере, а в «Мерседес» долго не могли поверить в собственный успех.

Льюис Хэмилтон из-за проблем с DRS квалифицировался седьмым, хотя позже рассказал, что также мог побороться за поул. Четвертым гонку начинал Ландо Норрис, который опередил Эстебана Окона и Фернандо Алонсо. Восьмым и девятым стартовали Валттери Боттас и Даниэл Риккьярдо соответственно.

Холодный старт

Перед гонкой все еще оставались вопросы по погоде. Утром в воскресенье прошел дождь, но заезд должен был обойтись без осадков. Темные тучи не покинули автодром, и вероятность появления нового заряда дождя все же присутствовала.

Сильный ветер и холодный асфальт не помешали Расселлу удержать лидерство на старте. Джордж решился начать гонку на «софте», тогда как обе «Феррари» взяли «медиум» на первый отрезок заезда. Мягкие покрышки помогли британцу грамотно отразить атаку Сайнса. Вскоре Джордж и вовсе начал отрываться от Скудерии: к четвертому кругу отрыв составлял две секунды. Норрис также выбрал «софт» и после стартового рывка оставался четвертым. Хэмилтон же на «медиуме» сразу пошел в атаку на «Альпин». Льюис, долго не церемонясь с Алонсо и Оконом, погнался за Ландо в надежде зацепиться за двойной подиум для «Мерседес».

Болид Льюиса Хэмилтона. Фото Global Look Press

В «Ред Булл» не стали торопиться с обгонами. Ферстаппен и Перес на «софте» планомерно разобрались с медленными соперниками и быстро нагнали дуэт Норрис — Хэмилтон. Ландо стал легкой добычей для Льюиса и «быков», так что по итогам 12 кругов «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл» полностью оккупировали шестерку. Десятку же замыкали лидеры второго эшелона «Макларен» и «Альпин».

Вскоре темп Расселла начал западать, и пилоты «Феррари» уже готовились атаковать британца с помощью DRS. Джордж, предчувствуя поражение в борьбе с Сайнсом, нырнул в боксы. Его примеру последовал Ферстаппен. Позже поочередно за новыми покрышками заезжали Сайнс, Перес и Хэмилтон. Леклер самым последним в группе лидеров остановился на пит-стопе. Все взяли «медиум», однако расстановка внутри шестерки поменялась. Шарль отыграл позицию у напарника, а Макс оказался далеко впереди Хэмилтона.

В «Альпин» же решили выделиться: команда переобула своих пилотов в «хард». «Макларен» зазвал своих гонщиков за «медиумом». В итоге Ландо уверенно лидировал в этой группе, а между Оконом, Алонсо и Риккьярдо завязалась острая борьба. Изначально Окон после своего пит-стопа выехал позади Алонсо, но испанец и француз устроили сражение, которым воспользовался австралиец. Дэн разом прошел двух соперников, оставив гонщиков «Альпин» ругаться друг на друга. Позже Окон и Алонсо уступили и пилотам «Астон Мартин», которые были на «медиуме».

Макс не без ошибки прорывается к лидерам

Большие отрывы между гонщиками первой шестерки не предвещали сражений, однако в битве за победу Леклер быстро догнал Расселла. На протяжении нескольких кругов Шарль жестко прессинговал британца, и Джордж дрогнул лишь на 31-м круге. Монегаск приблизился с помощью DRS и красивым маневром прошел «Мерседес» в первом повороте. Теперь уже Шарль погнался сокращать отрыв от Ферстаппена в чемпионате, хотя Макс в то же время постепенно приближался к Сайнсу.

Болид Макса Ферстаппена. Фото Global Look Press

К 38-му кругу пилоты начали жаловаться на скользкий асфальт. Феттель и Цунода ошиблись в связке шестого и седьмого поворотов, а Расселл и Норрис по радио сказали, что не чувствуют себя комфортно в таких условиях. Дождь накрапывал, но так и не усиливался. В этот момент лидеры начали вторую волну пит-стопов: Макс и Джордж перешли на «медиум», а Леклер по правилам обязан был взять «софт» или «хард». Выбор пал на жесткий тип покрышек, что обрадовало «Ред Булл» и «Мерседес». После своего пит-стопа Расселл выехал позади Макса. А после остановки монегаска Ферстаппен сразу же догнал Леклера. Голландец без проблем обошел соперника в борьбе за титул в первом повороте, однако в конце круга совершил ошибку. Макса развернуло, и Шарль вернулся на свое место. И все же монегаск недолго довольствовался позицией: Ферстаппен вскоре вновь легко пролетел мимо Леклера.

Некоторое время Сайнс был лидером гонки, но, заехав на пит-стоп за «софтом», отдал первую позицию Хэмилтону. Кругами позже уже сам Льюис переобулся на мягкий тип покрышек, и Ферстаппен вырвался вперед. Расселл прошел Леклера в сражении за вторую строчку, а Карлос постепенно приближался к напарнику. Хэмилтон и Перес отставали на десять секунд от экшена в группе лидеров.

Осознав, что Леклер оказался в проигрышном положении, «Феррари» вновь зазвала монегаска в боксы. Шарль переобулся в «софт», выехал на шестую строчку и еще сохранял надежду обойти Переса и Хэмилтона. Тем не менее Леклер так и не смог догнать соперников. Скудерия в очередной раз выбрала неправильную тактику для лидера коллектива. Когда же терпение монегаска лопнет?

Борьба за титул окончена еще до летнего перерыва

На финальном отрезке заезда интриги в борьбе за победу не оставалось. Ферстаппен уверенно летел к восьмой победе в сезоне, отрываясь от Расселла. Быстрейшим гонщиком на трассе в этот момент был Хэмилтон. Льюис прошел Сайнса и своего напарника, но Макс был слишком далеко. Тем не менее последние круги получились весьма нервными. Боттас остановился на трассе из-за технических проблем и вызвал виртуальный пейс-кар. Дождь усилился, но никто не рискнул перейти на промежуточные покрышки. После возобновления гонки пилоты не самым быстрым темпом добрались до финиша, но изменений в пелотоне не произошло.

Ошибки «Феррари» и правильная стратегия «Ред Булл» позволили Ферстаппену одержать удивительную победу при старте с десятого места. Это была не самая идеальная гонка в исполнении голландца, но этим триумфом Макс в лишний раз доказал, что является лучшим гонщиком нынешнего сезона. Потрясающий заезд в исполнении Хэмилтона и сильное выступление Расселла помогли «Мерседес» вновь занять подиум. Во второй части сезона «Серебряные стрелы» попробуют сразиться с Максом за победы в гонках.

Скудерия отправляется на летний перерыв в ужасном настроении. Леклер и Сайнс вполне могли принести «Феррари» дубль в Венгрии, но провальная тактика лишь усугубила ситуацию в коллективе. Теперь Леклер отстает от Ферстаппена на 80 очков. Реальная борьба за титул окончена.

Норрис провел гонку в одиночестве и финишировал седьмым, а тактика с одним пит-стопом помогла Алонсо и Окону завершить заезд в девятке. Десятку замкнул Себастьян Феттель, который недавно объявил, что покинет «Формулу-1» по итогам нынешнего сезона. В очках могли финишировать Стролл и Риккьярдо, но пилоты столкнулись во втором повороте.

«Формула-1» вернется в конце августа этапом в Бельгии. Интрига в сражении за титул умерла, однако в гонках у «Ред Булл» появляется серьезный соперник в лице «Мерседес», который не повторит ошибок «Феррари».

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 258. 2. Шарль Леклер — 178. 3. Серхио Перес — 173. 4. Джордж Расселл — 158. 5. Карлос Сайнс — 156. 6. Льюис Хэмилтон — 146. 7. Ландо Норрис — 76. 8. Эстебан Окон — 58. 9. Валттери Боттас — 46. 10. Фернандо Алонсо — 41. 11. Кевин Магнуссен — 22. 12. Даниэл Риккьярдо — 19. 13. Пьер Гасли — 16. 14. Себастьян Феттель — 16. 15. Мик Шумахер — 12. 16. Юки Цунода — 11. 17. Гуаньюй Чжоу — 5. 18. Лэнс Стролл — 4. 19. Александр Албон — 3. 20. Нико Хюлькенберг — 0. 21. Николас Латифи — 0.

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 431. 2. Ferrari — 334. 3. Mercedes — 304. 4. Alpine — 99. 5. McLaren — 95. 6. Alfa Romeo — 51. 7. Haas — 34. 8. AlphaTauri — 27. 9. Aston Martin — 20. 10. Williams — 3.