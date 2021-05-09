«Ред Булл» снова дарит победу «Мерседесу»

Поражение на «Гран-при Испании» будет дорого стоить Ферстаппену и его команде.

Гонка в Барселоне оставила многих с чувством дежавю. Испанский заезд стал повторением «Гран-при Венгрии"-2019, где «Ред Булл» мог побеждать, но растерял все шансы из-за собственной самоуверенности. Льюис Хэмилтон отрывается в чемпионате и оставляет «быков» решать внутренние проблемы.

Сотня Льюиса

Эмоционально истощенный Льюис Хэмилтон долго не мог прийти в себя после исторической квалификации в Барселоне. Британец не без труда завоевал поул, который стала для него 100-м в карьере. Обойдя по этому показателю своего кумира Сенну и великого Шумахера еще в 2017 году, Льюис не собирался останавливаться на достигнутом и с пугающей скоростью увеличивает отрыв. 100-й поул — очередной вечный рекорд пилота «Мерседеса», который будет побит еще не скоро. Однако многие уже отдают предпочтение гонщику «Ред Булла» Максу Ферстаппену в качестве главного кандидата на покорение вершин Хэмилтона.

На «Гран-при Испании» голландец оказался бессилен в субботу, пусть его темп и внушал оптимизм. Максу удалось зацепиться за старт с первого ряда, оставив позади себя напарника Хэмилтона Валттери Боттаса. К лидерам не смог приблизиться партнер Макса по команде Серхио Перес. Чеко показал провальный восьмой результат, однако сразу после квалификации пожаловался на боли в руке. Сложно сказать, «проклято» ли место второго пилота в «Ред Булле», но такие неудачи пилота высшего уровня начинают настораживать.

Болид Макса Ферстаппена. Фото AFP

Макс дерзко обгоняет Льюиса на старте

На начало заезда практически все гонщики выбрали софт. Макс Ферстаппен в первом повороте ринулся в атаку на Хэмилтона и не прогадал. Риск оправдался, но лидеры этого сезона еще никогда не были так близки к столкновению. Льюис сумел вовремя отрулить ценой потери первой позиции, но сохранил болид целым. Ферстаппен в стиле британца не стал церемониться и сразу же создал отрыв от действующего чемпиона. Валттери Боттас, как и собственный напарник, не смог удержать свою стартовую позицию. Шарль Леклер ловко прошел финна и не дал ему даже шанса на контратаку. К удивлению, у монегаска получалось долго обороняться от атак Боттаса, благодаря чему Ферстаппен и Хэмилтон лишь наращивали отрыв от преследователей. Второму «Ред Буллу» удался хороший старт, однако в дальнейшем Перес никак не мог пройти Риккьярдо в борьбе за пятую строчку.

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And it's Verstappen who takes the lead into Turn 1! #SpanishGP ?? #F1 pic.twitter.com/Ef8PmyPSeH — Formula 1 (@F1) May 9, 2021

Внезапный пейскар нивелировал небольшое преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном. Причиной появления машины безопасности стал технический сход Юки Цуноды, который и так к тому моменту проводил провальный этап. Юному японцу после первой гонки сезона успели раздать много авансов, однако Юки пока не оправдывает высоких ожиданий. Цунода после неудачной субботы раскритиковал собственную команду, но в тот же вечер извинился за свои слова. Ему необходимо повзрослеть, иначе немилосердная система «Ред Булла» легко сможет найти нового пилота на его замену.

Никита Мазепин. Фото AFP

Мазепин злит «Мерседес»

Рестарт особых изменений не принес, поэтому предстоящие пит-стопы сыграли решающую роль в гонке. Ранняя остановка в боксах давала большое преимущество, чем и воспользовались Боттас и Ферстаппен. Валттери легко вернулся на подиумную строчку, оставив позади Леклера. Макс же воспользовался просчетом команды Хэмилтона и еще больше увеличил отрыв от британца. Льюис не стал сразу реагировать на пит-стоп Ферстаппена и долго оставался на трассе. Головной боли «Мерседесу» добавил и Никита Мазепин. Хэмилтон собирался обгонять россиянина на круг, но Никита не сразу пропустил британца. Своим маневром Мазепин так сильно разозлил босса «Серебряных стрел» Тото Вольфа, что тот в срочном порядке пожаловался на Никиту дирекции гонки. Таким образом, после своего пит-стопа Льюис отставал от лидера Макса уже на шесть секунд.

Однако британец быстро отыграл столь большой отрыв. Спустя несколько кругов Хэмилтон «висел на хвосте» Макса, но даже с открытым крылом не мог провести атаку на конкурента. Ферстаппен упорно сдерживал Льюиса, и в «Мерседесе» вновь решили отреагировать. Хэмилтон поехал на второй пит-стоп, ожидая ответа от «быков», но Макса не зазвали в боксы. У Ферстаппена была возможность вовремя провести второй пит-стоп и остаться лидером заезда, но жесткий просчет командного мостика будет дорого стоить «Ред Буллу».

«Ред Булл» не учится на собственных ошибках

Идентичное повторение сценария «Гран-при Венгрии"-2019 не заставило себя долго ждать. 20-секундное преимущество Ферстаппена испарилось в течение нескольких кругов, и Льюис Хэмилтон с легкостью пролетел мимо лидера гонки. «Ред Булл» в спешке зазвал Макса в боксы, чтобы он хотя бы смог набрать дополнительный балл за быстрейший круг.

В итоге Льюис Хэмилтон побеждает в Испании, ставит очередной рекорд и оставляет «Ред Булл» в затруднительном положении. Команда Кристиана Хорнера допускает ошибки в каждом уик-энде, которые уже сказываются на результате в чемпионате. Действующий чемпион оторвался от Макса на 14 очков, а в командном зачете «Мерседес» опережает быков уже на 18.

Валттери Боттас вновь провел невзрачный заезд. Финн привычно закончил гонку третьим, хотя на определенном отрезке гонки, несмотря на приказ из боксов, не хотел легко пропускать своего напарника на трассе. Партнер Ферстаппена Серхио Перес провалил «Гран-при Испании». Мексиканцу удалось пройти Риккьярдо, но дотянуться до Леклера он так и не сумел. Нехватка быстрого второго пилота «Ред Булла» сегодня сильно сказалась на результате команды, однако «быкам» стоит исправить много других тактических ошибок, чтобы вернуться в борьбу за титул уже на следующем уик-энде в Монако.

Испания. Чемпионат мира. 4-й этап. «Гран-при Испании»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:33.07.680

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 15,841

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 26,610

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 54,616

5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.03.671

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.13.768

7. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.14.670

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

10. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

11. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

12. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

13. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

17. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круга

19. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 Круг

Не финишировали: Юки Цунода (Япония, AlphaTauri)



Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 94. 2. Макс Ферстаппен — 80. 3. Валттери Боттас — 47. 4. Ландо Норрис — 41. 5. Шарль Леклер — 40. 6. Серхио Перес — 32. 7. Даниэл Риккьярдо — 24. 8. Карлос Сайнс — 20. 9. Эстебан Окон — 10. 10. Пьер Гасли — 8. 11. Ленс Стролл — 5. 12. Фернандо Алонсо — 5. 13. Юки Цунода — 2. 14. Антонио Джовинацци — 0. 15. Кими Райкконен — 0. 16. Себастьян Феттель — 0. 17. Джордж Расселл — 0. 18. Николас Латифи — 0. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0.



Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 141. 2. Red Bull — 112. 3. McLaren — 65. 4. Ferrari — 60. 5. Alpine — 15. 6. AlphaTauri — 10. 7. Aston Martin — 5. 8. Alfa Romeo — 0. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0.