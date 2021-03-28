Хэмилтон переиграл Ферстаппена. Мазепин не проехал и круга

Борьба за титул началась с жаркого «Гран-при Бахрейна».

«Гран-при Бахрейна»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — Leader

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 0,745

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 37,383

4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 46,466

5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 52,047

6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 59,090

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 66,004

8. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 67,100

9. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 85,692

10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 86,713

11. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 88,864

12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

13. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

15. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

16. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг



Не финишировали: Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri), Николас Латифи (Канада, Williams), Фернандо Алонсо (Испания, Alpine), Никита Мазепин (Россия, Haas)

Главный итог «Гран-при Бахрейна» — нас ждет отличный сезон! Новый год в «Формуле-1» открылся огненной битвой между «Мерседесом» и «Ред Буллом». Первый раунд остался за Льюисом Хэмилтоном, однако на этот раз его победа не выглядела столь уверенной, как в прошлые годы.

«Мерседес» без поула

До начала субботней квалификации первой гонки сезона можно было лишь рассуждать о форме «Мерседеса». «Серебряные стрелы» провели слабые предсезонные тесты, а на тренировках «Гран-при Бахрейна» команда Тото Вольфа не обладала явным преимуществом. Квалификация должна была расставить все по своим местам. «Мерседес» нередко «выстреливал» именно в субботу, показывая свою настоящую скорость. И «серебряные стрелы» впервые в гибридную эру остались без поул-позиции на открывающую сезон гонку.

Макс Ферстаппен завоевал для «Ред Булла» старт с первой позиции, оставив позади Хэмилтона и Боттаса. Увы, снова подтвердилось, что у «Хааса» не будет перспектив на борьбу в этом сезоне. Мик Шумахер и Никита Мазепин квалифицировались последними. Россиянин провел провальную дебютную субботнюю сессию, где своим разворотом помешал Себастьяну Феттелю на «Астон Мартине» пробиться во второй сегмент.

Льюис Хэмилтон. Фото AFP

Кошмарный дебют Мазепина

Проклятие второго болида «Ред Булла» не ограничилось провальной квалификацией Переса. На прогревочном круге болид мексиканца внезапно остановился, и старт пришлось отложить на несколько минут. Пересу удалось оживить машину, но начинать гонку пришлось с питлейна. Старт «Гран-при Бахрейна» оправдал все ожидания: Хэмилтон прессинговал Ферстаппена, Леклер ловко прошел Боттаса, а Ландо Норрис обогнал напарника. Однако не всем удалось закончить первый круг. Не удержав машину в первых поворотах, Никита Мазепин вылетел с трассы и разбил «Хаас» о барьер. Россиянин постарается как можно скорее забыть свой кошмарный дебютный уик-энд в «Формуле-1».

Авария Мазепина вызвала появление машины безопасности. Рестарт получился еще более горячим. Хэмилтон не отпускал Ферстаппена, а Боттас все же отвоевал свою позицию у Леклера. Позади группы лидеров Гасли в борьбе с «Макларенами» потерял переднее антикрыло и свои шансы на очки в этой гонке. В конце пелотона Мик Шумахер на своем примере еще раз подтвердил, насколько плох болид «Хааса» в этом году. Немца развернуло, и с каждым кругом он все больше отставал от всех. Это будет мучительный год для команды с российской ливреей.

Обгоны на каждом круге

Борьба проходила на каждом уровне пелотона. Леклер рьяно бился с Норрисом, но в итоге пропустил британца вперед. Шарль не стал отдавать позицию второму «Макларену» Риккьярдо и постепенно отрывался. Феттель, Алонсо и Сайнс на протяжении многих кругов сражались за большие очки. Постоянные обгоны на каждом круге стали украшением яркого «Гран-при Бахрейна». Алонсо и Феттель, как в старые годы, жестко боролись за позицию, не заметив подъехавшего Сайнса на «Феррари». Карлос хитро прошел чемпионов, оставив их решать свои проблемы. К сожалению, Фернандо и Себастьяну не суждено было набрать первые очки в этом сезоне. Алонсо сошел из-за проблем с тормозами, а Феттель столкнулся с Оконом и заработал штраф за свою горячность.

Отдельно стоит упомянуть сумасшедшую гонку Переса, которая почти стала повтором прошлогоднего «Гран-при Сахира». Стартовав последним, мексиканец прорвался в десятку, совершив несколько красивых обгонов. Рассчитывать на еще одну победу от Чеко было сложно, однако темп мексиканца позволил ему сразиться за высокие места с «Феррари» и «Маклареном». В итоге Перес закончил гонку пятым, не догнав Норриса, но пройдя Леклера и Риккьярдо.

Хэмилтон пропускает Ферстаппена, но выигрывает гонку

Сражение лидеров прекращалось на протяжении всей гонки. Хэмилтон давил на Ферстаппена, но команда решила тактически переиграть «Ред Булл». Зазвав Льюиса в боксы, «Мерседесу» удалось провести «андеркат», то есть благодаря раннему пит-стопу пройти Ферстаппена. Однако быстрый темп Ферстаппена заставил «Мерседес» провести такой трюк и во второй раз. В итоге после двух пит-стопов Льюис оторвался от голландца на семь секунд. Валттери Боттас не участвовал в сражении за победу: консервативная тактика и проблемы на пит-стопе оставили финна позади лидеров, но с быстрейшим кругом гонки.