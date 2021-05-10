Мазепин в центре внимания. Незаслуженный хейт, штрафные очки и красивые поступки

Российского пилота на худшей машине пелотона обсуждают чуть ли не больше, чем Хэмилтона с Ферстаппеном.

22-летний пилот «Хааса» Никита Мазепин был самым медийным пилотом «Гран-при Испании». Россиянин вновь собирал гневные высказывания других гонщиков (извинился только Ландо Норрис), вошел в топ-5 героев уик-энда по мнению болельщиков, подготовил шлем ко Дню Победы и встал на одно колено перед началом гонки в знак уважения к погибшим в Великой Отечественной войне.

Штраф после подставы

В свободной практике российского гонщика снова развернуло (пока это происходит каждый «Гран-при»), но он смог вернуться на трассу. Затем Никита едва не заблокировал более быстрый «Феррари» Шарля Леклера. Сразу после этого монегаск сказал по радио дословно следующее: «Мазепин никогда не изменится».

Чуть позже россиянин помешал уже Лэнсу Строллу из «Астон Мартина». Канадец разозлился и при обгоне Никиты показал ему не свои лучшие качества, а средний палец. Но меньше всех повезло в квалификации Ландо Норрису. Когда британец проезжал свой быстрый круг, впереди оказалось несколько машин, в том числе «Хаас» Мазепина. Кими Райкконен и Юки Цунода, завершившие к тому моменту свои попытки, зачем-то решили обогнать россиянина, а потом на повороте притормозить и пропустить накатывавшего Норриса, тем самым подставив Мазепина.

Никита попал в тупиковое положение, на размышления были доли секунды — остановиться позади Райкконена и Цуноды либо проскочить шикану. В итоге он выбрал второе, чтобы не терять скорость перед быстрым кругом, но таким образом сдержал Ландо. После разбора довольно спорной ситуации стюарды все-таки сочли россиянина виноватым. Хотя он и пояснил свои действия тем, что следование гоночному этикету в данной ситуации могло быть просто опасным. Стоит отдать должное Норрису, который приехал девятым, но оправдал Мазепина после просмотра повтора.

Но российскому пилоту «Хааса» присудили еще и штраф в виде потери трех мест. Конечно, это не повлияло на стартовую позицию, так как россиянин и так был последним — уже в восьмой практике «Формулы-1» подряд. Помимо прочего, Мазепина зачем-то наградили еще и вторым штрафным баллом. По правилам штраф действует 12 месяцев, а если сумма достигнет 12 баллов, то гонщик будет отстранен от участия в одной гонке, что в случае Никиты выглядит реальным — тем более против него начинает работать репутация грубияна.

Никита не первый россиянин, страдавший из-за репутации: ровно то же самое случилось с Даниилом Квятом после нескольких аварий.

Разозлил босса «Мерседеса», попал в топ у болельщиков

В самой гонке Мазепин смог выполнить главную задачу — добраться до финиша. Никита занял 19-е место. Мик Шумахер расположился на одну строчку выше, а другой новичок королевской серии Юки Цунода сошел из-за технических проблем. Юному японцу после первой гонки сезона успели раздать много авансов, однако Юки пока не оправдывает высоких ожиданий. Цунода после неудачной субботы раскритиковал собственную команду, но в тот же вечер извинился за свои слова. Ему необходимо повзрослеть, иначе немилосердная система «Ред Булла» легко найдет нового пилота ему на замену.

Мазепин же больше запомнился эпизодом с Льюисом Хэмилтоном. Семикратный чемпион мира собирался обгонять россиянина на круг, но Никита не сразу пропустил британца. Своим маневром Мазепин так сильно разозлил босса «серебряных стрел» Тото Вольфа, что тот в срочном порядке пожаловался на Никиту дирекции гонки. Это не помешало россиянину занять четвертое место в голосовании за гонщика дня «Гран-при Испании». Он набрал 7,3 процента, уступив только Хэмилтону (22,6%), Максу Ферстаппену (19,7%) и Шарлю Леклеру (12,3%).

— Рада, что Мазепин финишировал. Сейчас Никите нужно немного времени, чтобы привыкнуть к нестабильной задней оси машины. Она доставляет ему дискомфорт. А в целом все его результаты более-менее стабильны, — подчеркнула в разговоре с «СЭ» экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко.

— Важно понимать, что последние места Мазепина связаны не с тем, что он плохой пилот, — сказал «СЭ» Даниил Мове. — У «Хааса» объективно слабейшая машина, которая к тому же не подходит Никите. Мик Шумахер его обгоняет. Надеюсь, что это временное явление и Никита с инженерами разберутся. Им необходимо найти способ настройки болида, чтобы машина больше подходила для россиянина.

Необычный шлем

На гонку «Гран-при Испании» россиянин вышел в шлеме, на котором был изменен дизайн номера 9, под которым он выступает. Цифру выполнили в виде георгиевской ленты. В интервью «СЭ» Никита рассказал, что продолжит удивлять болельщиков шлемами необычного дизайна.

— В этом году, я думаю, у меня будет 5—6 шлемов необычного дизайна, — сказал пилот. — Один из них обязательно представлю на «Гран-при России» в Сочи. Люблю привносить что-то новое, интересное, показывать свое видение миру, то, что я считаю красивым. Обычно сам придумываю идеи или советуюсь с дизайнерами в этой сфере.

Также Никита почтил память участников ВОВ еще одним красивым жестом, встав на одно колено перед началом гонки в столице Каталонии. «Перед гонкой я решил встать на одно колено в знак уважения к тем, кто потерял жизнь 76 лет назад в войне», — написал Мазепин в твиттере, снабдив пост хэштегом #9мая.