Боттас теряет победу в Португалии. Финн не будет бороться за титул в этом году

Уик-энд в Португалии доказал, что на чемпионство в нынешнем сезоне претендуют только двое

«Гран-при Португалии»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:34.31.421

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 29,148

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 33,530

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 39,735

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 51,369

6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 55,781

7. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.03.749

8. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.04.808

9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.15.369

10. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.16.463

11. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.18.955

12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

13. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

14. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

15. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

16. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

17. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круга

18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 круга

19. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 круга

Не финишировали: Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo).

Казалось, что к лидерам этого сезона может присоединиться Валттери Боттас. Его выступление в квалификации было многообещающим, но португальская гонка расставила все по своим местам. Льюис и Макс вновь выдали шоу, и никто из гонщиков не смог составить им конкуренцию на «Алгарве».

Боттас напоминает о себе в португальской квалификации

Провальная гонка, авария и перепалка с Джорджем Расселлом на прошлом заезде сильно ударили по и без того слабой репутации пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса. Финн не стал откладывать свой ответ критикам и уже в португальской квалификации оказался лучшим, опередив своего напарника Льюиса Хэмилтона всего лишь на 0,007 секунды. Для действующего чемпиона субботняя сессия на «Алгарве» получилась непростой: Хэмилтон упорно боролся с ветром на трассе, но в итоге не смог забрать свой юбилейный сотый поул в карьере. Проблемы со сцеплением также испытывал и Макс Ферстаппен.

Пилот «Ред Булла» не сумел выдать свой максимум в третьем сегменте и довольствовался лишь позицией позади «Мерседесов» на старте. Второй «бык» Серхио Перес начинал заезд на одном ряду с партнером по команде. В отличие от «Серебряных стрел» Ферстаппен и Перес слабо смотрелись на «медиуме» в квалификации, что предвещало быстрый отрыв «Мерседесов» от «Ред Булла» в начале гонки на «Алгарве». Однако дерзость Боттаса и упертость Ферстаппена все же давали надежду на боевик в воскресенье.

В «Феррари» могут быть довольны субботой — Шарлю Леклеру удалось квалифицироваться в последний сегмент на «медиуме», хотя его новый напарник по команде затмил достижение монегаска. Карлос Сайнс все увереннее чувствует себя за рулем красного болида: испанец победил Леклера в квалификации и начинал заезд пятым. Еще одним сюрпризом в субботу стал Эстебан Окон. Француз вновь переквалифицировал своего именитого напарника Фернандо Алонсо и затащил «Альпин» на старт с шестой позиции. Главным же разочарованием стал пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо, который не выбрался даже из первого сегмента.

«Альфа Ромео» сталкиваются на старте

Быстрый старт позволил Боттасу не подпустить Хэмилтона и Ферстаппена к первой позиции. В остальном же первый круг прошел без особых прорывов, но инцидент с Кими Райкконеном привел к появлению машины безопасности. Главный герой старта прошлогодней гонки стал антигероем первого круга в этой: в попытке обгона на стартовой прямой Кими влетел в болид своего напарника и сломал себе переднее антикрыло. Финн сошел с дистанции, попутно разбросав обломки по трассе. Пейскар дал новую возможность Хэмилтону и Ферстаппену разобраться с Боттасом в борьбе за лидерство на рестарте.

В итоге Макс ловко воспользовался своим шансом и прошел зазевавшегося Льюиса, но до Валттери дотянуться так и не смог. Пилота «Ред Булла» ожидала ожесточенная битва с «Мерседесами», в которой голландец не мог рассчитывать на помощь напарника в первой части гонки. Обогнав Сайнса на рестарте, Перес упустил резвого Норриса и сильно отстал от лидеров. Вскоре мексиканец все же отыграл позицию у британца, но Серхио требовалась очередная нейтрализация гонки, чтобы вернуться в борьбу за подиум.

Хэмилтон становится лидером гонки

Льюис Хэмилтон сумел прогреть свои шины и активизировался в сражении за подиум. Сначала действующий чемпион вернул себе вторую позицию, пройдя Ферстаппена в напряженной борьбе. На протяжении следующих нескольких кругов Льюис давил уже на собственного напарника, и вскоре Валттери не выдержал такого напряжения. Хэмилтон грамотно обошел финна, вышел в лидеры гонки, однако пара преследователей не давала Льюису спокойно выдохнуть. Этой тройке еще предстояла смена резины, так что сражение на трассе перетекло в тактическую борьбу. Первым за «хардом» поехал Макс, а Валттери и Льюис поочередно заехали в боксы на следующих кругах. Хэмилтон сумел создать небольшой задел и вернуться впереди группы лидеров, а Боттас и Ферстаппен устроили зарубу за второе место. После своей остановки Валттери на холодной резине скользил по трассе и не смог удержать позади себя Макса на прогретых шинах.

Ландо Норрис вновь был лучшим из остальных на протяжении всей гонки. Оставив позади себя «Феррари», британец комфортно себя чувствовал на пятой позиции, но добраться до «Ред Булла» «Макларен» был не в состоянии. В «Скудерии» Леклер снова показал, кто является первым номером команды, легко переиграв Сайнса в очной борьбе. В то время как Шарль преследовал Норриса, Карлос терял позиции внутри десятки.

Без борьбы

Спокойная вторая часть гонки не изменила ситуацию среди лидеров. В итоге Хэмилтон одержал вторую победу в сезоне и оторвался в чемпионате от Ферстаппена на восемь очков. Голландец в концовке попытался завоевать дополнительное очко за быстрейший круг гонки, но выехал за пределы трассы, и этот балл перешел Боттасу, который вряд ли занесет эту гонку себе в актив. Валттери после старта с первой позиции не сумел вклиниться в борьбу за чемпионство и ожидаемо закончил гонку позади быстрейших гонщиков. Более того, Боттас до сих пор в чемпионате проигрывает Норрису, что лишний раз подчеркивает, насколько сильно Боттас отстает от лидеров по всем параметрам. «Гран-при Португалии» показал на практике, что финн не будет бороться за чемпионство в этом году.

Ландо Норрис в третий раз подряд добивается максимального для себя результата и уверенно переигрывает всех за звание «лучший из остальных». Его напарник Риккьярдо больше всех отыграл позиций и закончил заезд девятым. Коллектив Алонсо и Окона «Альпин» проводил потрясающую гонку, которая закрепила быстрый темп команды в пятницу и субботу. Окон уверенно держался в семерке на протяжении всего заезда, а Алонсо совершил небольшой прорыв в очки. В «Феррари» Леклер вновь доминирует над напарником: по итогу Карлос Сайнс даже не набрал очков в Португалии. У испанца будет возможность отыграться у Леклера уже в следующее воскресение на домашнем для него «Гран-при Испании».

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 69. 2. Макс Ферстаппен — 61. 3. Ландо Норрис — 37. 4. Валттери Боттас — 32. 5. Шарль Леклер — 28. 6. Серхио Перес — 22. 7. Даниэл Риккьярдо — 16. 8. Карлос Сайнс — 14. 9. Эстебан Окон — 8. 10. Пьер Гасли — 7. 11. Ленс Стролл — 5. 12. Фернандо Алонсо — 5. 13. Юки Цунода — 2. 14. Антонио Джовинацци — 0. 15. Кими Райкконен — 0. 16. Себастьян Феттель — 0. 17. Джордж Расселл — 0. 18. Николас Латифи — 0. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 101. 2. Red Bull — 83. 3. McLaren — 53. 4. Ferrari — 42. 5. Alpine — 13. 6. AlphaTauri — 9. 7. Aston Martin — 5. 8. Alfa Romeo — 0. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0.