Ферстаппену надо отыгрываться в Барселоне. Иначе Хэмилтона ему не догнать

В Испании «Мерседесам» нет равных, но голландцу по силам прервать немецкое доминирование.

Четвертый этап жаркого сезона пройдет на трассе, которая покажет реальную картину происходящего в «Формуле-1». «Гран-при Испании» не всегда радует красочными гонками, но уик-энд в Барселоне должен расставить команды по своим местам после бешеного старта года. На этот раз стоит ожидать нового сражения «Мерседеса» и «Ред Булла», яркого выступления испанских пилотов и ответа Мазепина критикам.

Пять лет спустя

Трек «Барселона-Каталунья» по праву можно назвать трассой «Серебряных стрел». В гибридную эру «Мерседесы» лишь раз упустили победу в гонке, которая вошла в историю «Формулы-1». В 2016 году столкновение между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом позволило дебютанту на «Ред Булле» одержать свою первую победу в карьере. Этот юниор матерел, но его команда не была в состоянии предоставить ему болид, способный вновь победить в Испании. Четыре сезона подряд Хэмилтон никому не отдавал главные призы «Гран-при Испании», забирая победы без особой борьбы. Наконец пять лет спустя повзрослевший юниор Макс Ферстаппен с улучшенным «Ред Буллом» готовится дать реальный бой уже семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону не только за победу в Барселоне, но и за главный титул сезона.

На «Каталунье» «Ф-1» часто проводит предсезонные тесты. В основном именно этот трек выявляет настоящую силу всех команд чемпионата. Именно поэтому будет интересно узнать, кто же будет быстрейшим из лидеров. Если «Ред Булл» продолжит бороться на равных с «Мерседесом» и в эти выходные, то это лишь подчеркнет уникальность нынешнего сезона. Более того, ожесточенная схватка лидеров может в целом украсить «Гран-при Испании», который не всегда получается зрелищным. Все будет зависеть не только от Ферстаппена с Хэмилтоном, но и от их напарников, которые до сих пор не могут войти в ритм борьбы за титул. Если в случае с Серхио Пересом плохой старт сезона еще можно списать на адаптацию в новой команде, то у Валттери Боттаса начинается затяжной кризис. Перес и Боттас обязаны вклиниться в сражение за победу в Испании, иначе в следующие уик-энды догнать лидеров будет невозможно.

Фернандо Алонсо. Фото AFP

Домашний этап для Алонсо и Сайнса

«Гран-при Испании» особенно удавался местным гонщикам нынешнего пелотона. Именно здесь свою последнюю победу на данный момент завоевал Фернандо Алонсо. Восемь лет назад за рулем «Феррари» Фернандо на радость публике провел яркую гонку, которая закончилась триумфом. С тех пор карьера испанца пошла по наклонной, а ужасный период в «Макларен-Хонде» мог так и остаться грустным последним словом пилота в «Формуле-1». К счастью для фанатов двукратного чемпиона мира, Фернандо, в надежде ударно закончить карьеру в «Ф-1», вернулся в свою практически домашнюю команду. На старте этого сезона «Альпин» пока что не впечатляет, однако на «Гран-при Португалии» Алонсо удалось провести бодрый заезд и заработать важные очки. Фернандо обещает снова порадовать своих фанатов в столь значимом для себя уик-энде.

Второй испанец в пелотоне Карлос Сайнс также часто добивался высоких результатов на «Гран-при Испании». Несмотря на выступления в трех разных коллективах, Карлос всегда набирал очки в Барселоне. Теперь испанец снова постарается финишировать в десятке уже за рулем болида четвертой команды. Повторить победу своего соотечественника и кумира на «Феррари» восьмилетней давности вряд ли представляется возможным, но завоевание подиума может стать главной историей этого уик-энда.

Никита Мазепин. Фото AFP

Шанс исправиться для Мазепина

Постоянные инциденты с другими гонщиками, развороты, аварии, тотальный проигрыш напарнику — итоги кошмарного старта карьеры Никиты Мазепина в королевских гонках. Россиянин уже успел нажить себе немало врагов в паддоке, а критика со стороны фанатов не собирается утихать. Мазепин еще перед сезоном обещал, что всем все докажет результатами на трассе, но после первых гонок россиянин скорее подтвердил опасения. Дебют пока получается неубедительным, но даже из такой ямы можно выбраться.

У Никиты остается шанс показать свою реальную скорость, которая позволит ему остаться в «Формуле-1». Предстоящий уик-энд в Испании станет важнейшим для россиянина. Мазепин отлично знает испанский трек: здесь он побеждал в молодежных сериях, а также тестировал чемпионский «Мерседес». Пока что за три гонки прогресса Никиты не было видно, но в Каталонии пилот «Хааса» обязан исправляться.