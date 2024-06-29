Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Австрии»
Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место в спринте на «Гран-при Австрии».
Второе место у гонщика «Макларена» Оскар Пиастри, третий результат — у пилота Ландо Норриса.
Сегодня, 29 июня, в 17.00 по московскому времени на трассе «Ред Булл Ринг» начнется квалификация к гонке.
«Формула-1». Гран-при Австрии. Спринт.
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 26:41.389.
Оскар Пиастри («Макларен») +4,616.
Ландо Норрис («Макларен») +5,348.
Джордж Расселл («Мерседес») +8,354.
Карлос Сайнс («Ферррари») +9,989.
Льюис Хэмилтон («Мерседес») +11,207.
Шарль Леклер («Феррари») +13,424.
Серхио Перес («Ред Булл») +17,409.
Кевин Магнуссен («Хаас») +24,067.
Лэнс Стролл («Астон Мартин») +30,175.
Эстебан Окон («Альпин») +30,839.
Пьер Гасли («Альпин») +31,308.
Юки Цунода («РБ») +35,452.
Нико Хюлькенберг («Хаас») +38,423.
Даниэль Риккардо («РБ») +43,155.
Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +44,076.
Логан Сарджент («Уильямс») +44,076.
Александер Албон (Уильямс) +44,673.
Валттери Боттас («Заубер») +46,511.
Гуаньюй Чжоу («Заубер») +53,143.