Расселл выиграл «Гран-при Австрии» после столкновения Ферстаппена и Норриса

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл «Гран-при Австрии».

26-летний британец одержал свою вторую победу в карьере. Кроме того, это первая победа для «Мерседеса» с 2022 года.

За несколько кругов до финиша за лидерство боролись пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Ландо Норрис из «Макларена», но гонщики столкнулись — Ферстаппен в итоге финишировал пятым, а Норрис сошел с гонки.

Второе место занял Оскар Пиастри («Макларен»), отставший от лидера на 1,906 секунды. Третьим стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс (+4,533).

Автогонки «Формула 1»

Чемпионат мира

11-й этап

«Гран-при Австрии»

1. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes )

2. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — отставание 1,906

3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 4,533

4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes ) — 23,142

5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 37,253

6. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 54,088

7. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 54,672

8. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 60,355

9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, RB) — 61,169

10. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 61,766

11. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 67,056

12. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 68,325

13. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

14. Юки Цунода (Япония, RB) — 1 круг

15. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг

16. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

17. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1 круг

18. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 1 круг

19. Логан Сарджент (США, Williams) — 2 круга

Не финишировали: Ландо Норрис (Великобритания, McLaren)