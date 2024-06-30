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Сегодня, 17:32

Расселл выиграл «Гран-при Австрии» после столкновения Ферстаппена и Норриса

Расселл выиграл «Гран-при Австрии»
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джордж Расселл.
Фото Reuters

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл «Гран-при Австрии».

26-летний британец одержал свою вторую победу в карьере. Кроме того, это первая победа для «Мерседеса» с 2022 года.

За несколько кругов до финиша за лидерство боролись пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Ландо Норрис из «Макларена», но гонщики столкнулись — Ферстаппен в итоге финишировал пятым, а Норрис сошел с гонки.

Второе место занял Оскар Пиастри («Макларен»), отставший от лидера на 1,906 секунды. Третьим стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс (+4,533).

Автогонки «Формула 1»

Чемпионат мира

11-й этап

«Гран-при Австрии»

1. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes )
2. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — отставание 1,906
3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 4,533
4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes ) — 23,142
5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 37,253
6. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 54,088
7. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 54,672
8. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 60,355
9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, RB) — 61,169
10. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 61,766
11. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 67,056
12. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 68,325
13. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг
14. Юки Цунода (Япония, RB) — 1 круг
15. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг
16. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг
17. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1 круг
18. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 1 круг
19. Логан Сарджент (США, Williams) — 2 круга

Не финишировали: Ландо Норрис (Великобритания, McLaren)

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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