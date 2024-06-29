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Сегодня, 22:36

Хэмилтон оштрафован на 5 тысяч евро по итогам квалификации «Гран-при Австрии»

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По итогам квалификации «Гран-при Австрии» формулы-1 cтюарды приняли решения по инцидентам с участием Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и Нико Хюлькенберга «Хааса».

Британец при выезде из боксов задел домкрат и топливный шланг. В итоге за небезопасный выпуск из боксов «Мерседес» оштрафован на 5 тысяч евро.

Ферстаппен, по мнению стюардов. медленно выехал с пи-лейна в третьем сегменте, но наказан за это не был. Хюлькенберг нарушил указания гоночного директора и при выезде из боксов влез в уже сформированную очередь машин. За это Хаас получил выговор.

Гонка «Гран-при Автрии» состится в воскресенье, 30 июня. Квалификацию выиграл Ферстаппен.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Хаас
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Нико Хюлькенберг
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