Хэмилтон оштрафован на 5 тысяч евро по итогам квалификации «Гран-при Австрии»

По итогам квалификации «Гран-при Австрии» формулы-1 cтюарды приняли решения по инцидентам с участием Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и Нико Хюлькенберга «Хааса».

Британец при выезде из боксов задел домкрат и топливный шланг. В итоге за небезопасный выпуск из боксов «Мерседес» оштрафован на 5 тысяч евро.

Ферстаппен, по мнению стюардов. медленно выехал с пи-лейна в третьем сегменте, но наказан за это не был. Хюлькенберг нарушил указания гоночного директора и при выезде из боксов влез в уже сформированную очередь машин. За это Хаас получил выговор.

Гонка «Гран-при Автрии» состится в воскресенье, 30 июня. Квалификацию выиграл Ферстаппен.