Хорнер: «Если Вольффу нужен Ферстаппен, Йос потенциально доступен»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил боссу «Мерседес» Тото Вольффу, который усомнился в том, что пилот «быков» Макс Ферстаппен на сто процентов определился со своим местом на следующий сезон.

«В «Мерседес» появилась вакансия, и поэтому возникают какие-то спекуляции о том, кто займет место. Но это будет не Макс Ферстаппен. Я изначально считал, что Макс вполне определенно высказался на вчерашней пресс-конференции. Он всегда был последователен, как и команда. Так что, наверное, это просто тактика отвлечения. Конечно, если ему нужен Ферстаппен в следующем году, то, полагаю, Йос потенциально доступен», — заявил Хорнер.

Сам Ферстаппен ранее заявил, что не думает о смене команды. По его словам, он счастлив в «Ред Булл».

Нидерландский гонщик выступает за австрийскую команду с 2016 года и за это время завоевал три титула. В нынешнем сезоне 26-летний Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов с 219 очками. Он выиграл 7 гонок, 1 раз стал вторым и 1 раз остался за пределами подиума, заняв 6-е место. Его отец Йос Ферстаппен является бывшим гонщиком «Формулы-1». Он представлял «Бенеттон», «Симтек», «Эрроуз», «Тиррелл» и другие команды.