Ферстаппен прокомментировал итоги спринта «Гран-при Австрии»

Победитель спринта «Гран-при Австрии» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги выступления на трассе Ред Булл Ринг. Он отметил, что у него был отличный старт и первый круг.

«Было также несколько захватывающих сражений, но как только я обеспечил отрыв, я смог участвовать в своей гонке, и это было лучшее», — приводит слова Ферстааппена портал Sky Sports.

Второе место у гонщика «Макларена» Оскара Пиастри, третий результат — у пилота Ландо Норриса.

Сегодня, 29 июня, в 17.00 мск на трассе «Ред Булл Ринг» начнется квалификация к гонке.