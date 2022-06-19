Ферстаппен уверенно идет за вторым титулом. В Канаде голландцу не было равных

Теперь догнать Макса в чемпионате будет очень сложно.

«Формула-1». 9-й этап. «Гран-при Канады»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)

2. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — отставание 0,993

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 7,006

4. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 12,313

5. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 15,168

6. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 23,890

7. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 24,945

8. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 25,247

9. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 26.952

10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 38,222

11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 43,047

12. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 44,245

13. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 44,893

14. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 45,183

15. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 52,145

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 59,978

17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 68,180

Не финишировали: Юки Цунода (Япония, AlphaTauri), Мик Шумахер (Германия, Haas), Серхио Перес (Мексика, Red Bull)

Макс Ферстаппен продолжает доминировать. У голландца не было реальных соперников в Канаде: Серхио Перес и Шарль Леклер не боролись за победу из-за технических проблем, а Карлос Сайнс оказался слабее Макса. Ферстаппен отпраздновал шестой триумф в сезоне и еще больше увеличил свои шансы на завоевание второго титула в карьере.

Канадская квалификация преподнесла сюрпризы

Постоянные технические проблемы «Феррари» на старте сезона дали о себе знать в Монреале. Перед гонкой команда поменяла компоненты силовой установки на болиде Шарля Леклера. Из-за превышения лимита замен на сезон монегаск получил штраф и начинал заезд с последнего ряда вместе с Юки Цунодой, который стал жертвой аналогичного наказания. Хотя Леклер еще заранее выбыл из борьбы за поул, в дождевой канадской квалификации все равно было на что посмотреть.

Субботняя сессия на сырой трассе подарила весьма неожиданную стартовую расстановку на гонку. В квалификации не было равных Максу Ферстаппену. Лидер чемпионата взял поул с отрывом более чем в полсекунды от соперников. В отсутствие Леклера конкуренцию голландцу должны были составить Карлос Сайнс и Серхио Перес. Тем не менее в субботу оба пилота ушли в тень. Испанец показал лишь третий результат, а мексиканец и вовсе не пробился в третий сегмент сессии. Перес завершил квалификацию в стене и начинал гонку 13-м.

Главным героем субботы стал Фернандо Алонсо. Испанец был быстрейшим в третьей тренировке, а в квалификации показал второй результат. Пилот «Альпин», который впервые за десять лет начинал заезд с первого ряда, пообещал атаковать Макса к первому повороту. Четвертым квалифицировался Льюис Хэмилтон, а третий ряд, к удивлению многих, заняли пилоты «Хаас» Кевин Магнуссен и Мик Шумахер. Стартовую десятку замкнули Эстебан Окон, Джордж Расселл, Даниэл Риккьярдо и Чжоу Гуаньюй. К слову, на последних секундах сессии Расселл был единственным, кто попробовал взять поул на сликах. Ставка британца не сыграла, но он признался, что не пожалел о своем решении.

Серхио Перес. Фото Reuters

Неожиданный сход Переса

В воскресенье главная сессия этапа прошла под палящим солнцем. На старте все внимание было приковано к потенциальной схватке между Ферстаппеном и Алонсо на первом круге и к прорыву Переса и Леклера к подиуму. Практически все пилоты выбрали покрышки «медиум» на первый отрезок гонки. Боттас, Перес, Норрис, Стролл и Леклер начинали заезд на «харде».

Несмотря на ажиотаж перед стартом, сражения между Алонсо и Ферстаппеном так и не произошло. Голландец лучше испанца тронулся с места и к первому повороту уже создал небольшой отрыв. Алонсо не был в состоянии угнаться за Максом, а позже пропустил Сайнса на вторую строчку. Позади Магнуссен в борьбе с Хэмилтоном повредил переднее антикрыло и был вынужден заехать в боксы для ремонта. Забегая вперед, датчанин не сможет оправиться от инцидента и финиширует в гонке последим. Напарник Кевина Шумахер проиграл свою позицию Расселлу и Окону на старте, а Чжоу обогнал Риккьярдо.

Леклер и Перес не сумели совершить быстрого прорыва в десятку. Шарль постепенно проходил медленных соперников, а Серхио застрял за «Маклареном» Риккьярдо. На восьмом круге мексиканец внезапно начал терять скорость. Пропустив всех гонщиков, Перес остановил свой болид в восьмом повороте, чем вызвал виртуальный пейс-кар. Техническая проблема на машине Серхио насторожила руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера. «Феррари» усилиями Сайнса и Леклера готова была подобрать важные очки.

Во время виртуального сейфти-кара Ферстаппен и Хэмилтон заехали в боксы, оставив Сайнса и Алонсо в лидерах заезда. Спустя несколько кругов дирекция гонки снова включила режим виртуальной машины безопасности. На этот раз Мик Шумахер сошел с дистанции из-за механической неполадки. Несмотря на сильное вступление, набрать первые очки в сезоне Мику было не суждено. Временной остановкой гонки воспользовались Сайнс, Расселл, Окон, Чжоу и Риккьярдо. Пилоты перешли на «хард», а Гуаньюй и Даниэл выпали из десятки, позволив Боттасу, Леклеру и Строллу, не поехавшим на пит-стоп, занять позиции в очках.

К середине дистанции Ферстаппен с большим преимуществом лидировал в гонке. Его преследовали Сайнс, Хэмилтон и Расселл. Позади Окон на свежих покрышках отбивался от атак Леклера, которого еще ждала остановка в боксах. Алонсо, долгое время державшийся без пит-стопа, после перехода на жесткие шины откатился на седьмую строчку. Боттас и Стролл на старом «харде» не пускали Чжоу, Цуноду и Риккьярдо в десятку. Их преследовал Феттель, который к этому времени совершил уже две остановки в боксах.

Карлос Сайнс. Фото Reuters

Сайнс ждал помощи от пейс-кара

Леклер так и не смог пройти Окона, и «Феррари» зазвала своего лидера в боксы. Медленный пит-стоп отбросил монегаска на 12-ю строчку между Риккьярдо и Феттелем. Шарль на свежем среднем типе покрышек сразу же принялся атаковать. Монегаск быстро прошел Риккьярдо, Цуноду и Чжоу, а Стролл и Боттас пропустили Леклера, заехав в боксы.

В боксах «Ред Булл» и «Мерседес» ожидали лидеров заезда. Ферстаппен, Хэмилтон и Расселл друг за другом совершили свои вторые остановки, а Сайнс решил остаться на трассе лидером, надеясь на появление реального пейс-кара. В итоге испанец принял правильное решение. Юки Цунода на непрогретых шинах разбил болид после выезда с пит-лейна, и машина безопасности незамедлительно появилась на трассе. Сайнс тут же поменял покрышки, но все равно выехал позади Ферстаппена. Тем не менее финальный отрезок заезда обещал быть интригующим. Карлос готовился к сражению за первую победу в карьере, а «Мерседес» во главе с Хэмилтоном ожидали ошибок лидеров. Окон и Алонсо не собирались пускать Леклера к лидерам, Боттас, Феттель и Чжоу — отдавать свои позиции в десятке.

Макс Ферстаппен. Фото Reuters

Макс не дрогнул на финише

На рестарте Сайнс повис на хвосте у Ферстаппена. Несмотря на помощь от DRS , Карлос не мог провести атаку на Макса. Тем не менее голландец никак не мог оторваться, попав под жесткий прессинг испанца. Позади пилотов «Мерседес», которые без борьбы доезжали до финиша, Леклер прошел гонщиков «Альпин». В конце очковой десятки Чжоу провел удачный обгон на Феттеля и оказался на девятой строчке. Позже Себастьян выпал из очков, а за десятую позицию сражались Стролл и Риккьярдо.

Нервный финиш гонки остался за Ферстаппеном. Опытный голландец так и не позволил испанцу провести маневр за победу. Макс одержал шестой триумф в сезоне и еще больше увеличил отрыв в чемпионате. Сайнс провел одну из лучших гонок в карьере, но все равно остался расстроен результатом. Карлос также заработал дополнительный балл за быстрейший круг в заезде.

Хэмилтон и Расселл финишировали в четверке. Леклер прорвался с предпоследнего места на пятое, но монегаску нужно побеждать в следующих гонках, чтобы еще сохранить шансы на титул. Пилоты «Альпин» удержались в семерке, а гонщики «Альфа Ромео» — в девятке. Лэнс Стролл порадовал местных болельщиков финишем на десятой строчке.

Следующий заезд пройдет через две недели на «Сильверстоуне», где в прошлом году произошло уже легендарное столкновение между Ферстаппеном и Хэмилтоном.

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 175. 2. Серхио Перес — 129. 3. Шарль Леклер — 126. 4. Джордж Расселл — 111. 5. Карлос Сайнс — 102. 6. Льюис Хэмилтон — 77. 7. Ландо Норрис — 50. 8. Валттери Боттас — 44. 9. Эстебан Окон — 39. 10. Фернандо Алонсо — 24. 11. Пьер Гасли — 16. 12. Кевин Магнуссен — 15. 13. Даниэл Риккьярдо — 15. 14. Себастьян Феттель — 13. 15. Юки Цунода — 11. 16. Гуаньюй Чжоу — 3. 17. Ленс Стролл — 2. 18. Александр Албон — 2. 19. Нико Хюлькенберг — 0. 20. Николас Латифи — 0. 21. Мик Шумахер — 0.

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 304. 2. Ferrari — 228. 3. Mercedes — 188. 4. McLaren — 65. 5. Alpine — 63. 6. Alfa Romeo — 47. 7. AlphaTauri — 27. 8. Aston Martin — 15. 9. Haas — 15. 10. Williams — 2.