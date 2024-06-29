Ферстаппен завоевал поул «Гран-при Австрии»
Пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации 11-го этапа «Формулы-1» «Гран-при Австрии» в Шпильберге.
Австралиец Оскар Пиастри из «Макларена» занял третье место, однако был отброшен на седьмую позицию из-за нарушения границ трассы, лучший круг ему не засчитали.
Вторым стал британец Ландо Норрис из «Макларена».
«Формула-1». «Гран-при Австрии». Квалификация:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:04.314
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.404
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.526
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.537
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.589
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.730
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0.734
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0.888
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.071
10. Эстебан Окон («Альпин») +1.569
11. Даниэль Риккардо («РБ») +0.975
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.033
13. Пьер Гасли («Альпин») +1.045
14. Юки Цунода («РБ») +1.098
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.325
16. Александер Албон («Уильямс») +1.422
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.505
18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.533
19. Логан Сарджент («Уильямс») +1.542
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.747