Расистский скандал в «Формуле-1»: Хэмилтона обругал отец девушки Ферстаппена

Нельсону Пике не понравилось поведение семикратного чемпиона мира в борьбе за прошлогодний титул.

Самому титулованному пилоту нынешней «Формулы-1» Льюису Хэмилтону в этом сезоне не приходится бороться за титул — по крайней мере пока. Но он остается противоречивой звездой — после его навязчивых просьб пилотам встать на колено в честь движения Black Lives Matter, претензий по радио и споров о том, можно ли оставлять пирсинг при посадке в болид.

Спора нет — Хэмилтон остается топ-гонщиком и профессионалом. Но не всем он нравится. И ладно еще, когда Хэмилтона критикуют диванные болельщики, но теперь на Льюиса ополчился трехкратный чемпион мира Нельсон Пике — еще более скандальный и эпатажный персонаж.

Нельсон Пике. Фото Global Look Press

«Черныш» Хэмилтон

В понедельник было опубликовано интервью бразильца, в котором он оскорбительно отозвался о британце. Сказал Пике следующее — его попросили прокомментировать столкновение Ферстаппена и Хэмилтона на «Гран-при Великобритании» 2021 года, а он назвал пилота «Мерседес» на португальском neguinho. Наиболее близким аналогом слова является английский жаргонизм «ниггер».

Не сказать, что Пике в данном случае идеальный кандидат на роль Фемиды — его дочь Келли встречается с Максом Ферстаппеном. Ради нидерландца она рассталась с Даниилом Квятом, несмотря на то что у пары был ребенок. Полностью скандальная цитата Нельсона звучала так:

— Этот ниггер сам оставил машину на внутренней траектории. Copse — очень скоростной поворот, две машины никак не могут проехать его бок о бок. Он играл грязно. Ему повезло в том, что Ферстаппен вылетел.

Пике и во время карьеры никак не был джентльменом. Он участник редкой драки между пилотами на трассе.

Пике всегда был скандалистом

Жену Найджела Мэнселла он называл уродиной, а Сенну — геем. В общем, даже Волшебник Айртон, хотя и сам проповедовал крайне опасный стиль пилотажа, был по сравнению с соотечественником пай-мальчиком. В 2008 году он спрогнозировал, что Хэмилтон в борьбе за чемпионство «не уедет дальше первого поворота», а позже его обвиняли в отмывании денег и неуплате налогов.

Любопытно, что сын Пике, добравшийся до «Формулы-1», попал в один из главных скандалов в истории гонок, когда специально остановил машину на «Гран-при Сингапура» — 2008, чем вызвал сейфти-кар и помог выиграть своему партнеру по «Рено» Фернандо Алонсо. Обман раскрылся, и главный его участник Флавио Бриаторе получил пожизненную дисквалификацию (де-факто окончилась 31 декабря 2012 года).

Сейчас Пике-младший гоняется в престижной бразильской серии Stock Car, в которой 50-летний Рубенс Баррикелло идет третьим недалеко от потенциального титула. А еще там феерит Фелипе Масса и другой, менее известный бывший «формулист» Рикардо Зонта.

Нельсон Пике — младший. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Британец ответил

Слова Пике не прошли незамеченными: «Формула-1» и FIA, разумеется, осудили «дискриминационные и расистские высказывания» и отметили роль Льюиса как «невероятного посла нашего спорта». СМИ пишут, что Пике могут ограничить доступ в паддок — но, по сути, это максимум возможных санкций. Посол должен уметь посылать — что и сделал Хэмилтон. Сначала ответил в Twitter по-португальски «Надо сосредоточиться на смене этого менталитета» и даже ретвитнул запись в духе «кто такой Нельсон Пике?», а затем дал отповедь предшественнику:

— Это больше, чем просто язык. Эти архаичные умонастроения должны смениться, им нет места в нашем спорте. Я был окружен этим отношением и был его целью всю свою жизнь. У нас было достаточно времени, чтобы учиться. Пришло время действовать, — призвал пилот.

Справедливости ради, и ответная реакция на оскорбление 69-летнего эксперта тоже зашкаливает. Так, славная своими журналистскими стандартами CNN в тексте про «расистское оскорбление» просто не упомянула фразу Пике. И так поверят. «Мерседес», который довольно странно отреагировал на прошлогоднее поражение в чемпионате (частично бойкотировав итоговую церемонию награждения FIA), а теперь всеми силами бьется за изменения в неудобном для себя регламенте, тоже вступился за своего пилота и многословно рассказал про инклюзивность.

Все логично, вопросов нет и оскорблять никого не стоит — но никто не удивится, если теперь этот инцидент будет использоваться для огранки ореола мученика. Хэмилтон как-то говорил, что с расизмом встретился уже на первых этапах сезона-2007, когда ему кричали оскорбления с трибун. И только убийство Джорджа Флойда заставило его перестать стесняться и начать выражать свою позицию.

Расизма в автогонках, несмотря на участие богатых людей, хватает. Несколько дней назад «Рэд Булл» уволил из своей системы эстонца Юри Випса — за расистское слово, употребленное на одном из стримов в Twitch. В прошлом году за расизм едва не привлекли Макса Ферстаппена — когда он по радио назвал Лэнса Стролла монголом. Раньше монголоидами называли людей с синдромом Дауна, во фламандском языке осталось это выражение в уничижительном смысле.