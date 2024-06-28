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Вольфф — о Евро-2024: «Я приеду на финал, чтобы посмотреть на австрийцев»

Алина Савинова
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Руководитель выступающей в «Формуле-1» команды «Мерседес» Тото Вольфф рассказал, что находит время для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу.

«Я смотрю все матчи с участием сборной Австрии. Поэтому я приеду в Берлин на финал, чтобы посмотреть на австрийцев. Австрийцы в финале? Почему бы и нет? Я восхищаюсь боевым духом, который развила наша команда под руководством Рангника. За их мощью приятно наблюдать. Для меня эта команда — самая сильная из всех, что я видел на чемпионате Европы», — приводит OE 24 слова австрийского специалиста.

Сборная Австрии заняла первое место в группе D, где обошла Францию, Нидерланды и Польшу. В 1/8 финала Евро-2024 команда Ральфа Рангника сыграет с Турцией. Матч состоится 2 июля в Лейпциге.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.

Источник: https://www.oe24.at/sport/motorsport/formel1/so-reagiert-toto-wolff-auf-das-ja-von-max-verstappen/599154386
Футбол
Евро-2024
Тото Вольфф
Чемпионат Европы по футболу
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