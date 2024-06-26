Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:30

Хельмут Марко: «Скоро нам нужно будет посадить за руль «РБ» молодого гонщика»

Марко заявил, что Лиам Лоусон заменит Риккардо в «РБ» в следующем сезоне
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о будущем гонщика Даниэля Риккардо в «РБ». По его словам, австралиец Лиам Лоусон займет место 34-летнего гонщика в следующем сезоне.

«Акционеры ясно дали понять, что «РБ» — это молодежная команда и что нам нужно действовать соответствующим образом. В отношении Риккардо [приглашения австралийца в «РБ"] целью было рассмотреть его перевод в «Ред Булл» в том случае, если бы он сумел продемонстрировать выдающиеся выступления. Но теперь это место уже отдано Серхио Пересу, так что данный план более не актуален. И скоро нам нужно будет посадить за руль «РБ» молодого гонщика. Этим гонщиком должен быть Лиам Лоусон», — приводит слова Марко GrandPrix.

Ранее сообщалось, что пилот Юки Цунода останется в «РБ» на следующий год. Риккардо в середине сезона-2023 в «РБ» занял место Ника де Вриса, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

В сезоне-2024 команда «РБ» в Кубке конструкторов занимает шестое место, набрав 28 очков. В личном зачете пилотом Риккардо находится на седьмой строчке, набрав 81 очко, Цунода (19 баллов) — на 10-й.

Формула-1
Даниэль Риккардо
Хельмут Марко
1
0
Читайте также
Российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли в девятый раз подряд
Англия может сыграть с Нидерландами в 1/8 финала Евро-2024
Выставка «Россия» на ВДНХ приняла 17-миллионного гостя
«Спартак» покупает экс-форварда «Реала», «Зенит» потратит 18 млн евро на португальца. Главные трансферные слухи РПЛ за 26 июня
В Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости
ВС РФ уничтожили три установки HIMARS и обслуживавший их иностранный персонал
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хельмут Марко рассказал, почему Ферстаппен продолжает побеждать

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости