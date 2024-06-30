Расселл: «Мерседес» все еще уступаем «Макларен», но может бороться с «Феррари»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл прокомментировал третье место в квалификации «Гран-при Австрии».

«Сейчас машина чувствует себя отлично. Команда так усердно работала над модернизацией. По ощущениям, у нас в руках есть инструменты для борьбы с конкурентами. По крайней мере, с «Феррари». Мы все еще немного уступаем «Макларен» — а Макс Ферстаппен и «Ред Булл» в квалификации вообще летели по трассе, — но мы определенно движемся в правильном направлении», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Макс Ферстаппен («Ред Булл») занял первое место в квалификации «Гран-при Австрии», а вторую строчку — Ландо Норрис («Макларен»).

Гонка «Гран-при Австрии» пройдет в воскресенье, 30 июня, в 16.00 по московскому времени.