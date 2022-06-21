«Подаю в суд на «Хаас», это моя личная история». Мазепин — о беспределе в «Формуле-1»

Российский гонщик примет участие в «Шелковом пути».

Никита Мазепин стал одним из главных хедлайнеров спортивного направления Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Официально запустил свой фонд «Мы выступаем как один» (We Compete As One), который будет оказывать комплексную поддержку атлетам, отстраненным от соревнований по неспортивным причинам, а также поучаствовал в ряде стратегических сессий и панельных дискуссий. В одном из перерывов деловой программы мы пообщались с экс-пилотом «Хаас» о последних событиях в «Формуле-1», гоночных планах, тяжелом расставании с американской командой и одной из серий Drive to Survive, посвященной россиянину.

Меня удалили из группы ассоциации гонщиков в день увольнения из «Хаас»

- В июле прошлого года вы отметили, что когда карьера в «Формуле-1» закончится, то у вас есть цель стать успешным бизнесменом. Сейчас кем вы себя ощущаете? Действующим спортсменом или человеком, который стал гораздо ближе к бизнесу?

- Я бы неоднозначно ответил на этот вопрос. Для меня спорт — это образ жизни. Это то, как я привык жить, сколько себя помню: жесткое расписание, дисциплина, правильное питание. Думаю, спортсменом в голове я останусь навсегда. Да и прошло не так много времени, как я закончил выступать в «Формуле-1». Я оптимист. Есть уверенность, что в будущем появится возможность вернуться в серию. Поэтому у меня тот же вес, держу себя в хорошей физической форме, так что если такой вызов появится, то я смогу им воспользоваться.

С каждым годом «Формула-1» становится все более и более прибыльным делом. Топовые команды стоят несколько миллиардов долларов. Думаю, что я когда-то приду к тому, чтобы стать частью этой индустрии как бизнесмен. Но спешить с этим не собираюсь. В моих сутках тоже только 24 часа. Четко осознал это, когда потерял то, к чему так долго шел. Буквально за один день. Остался на обочине, без привычного образа жизни. Моя команда забыла обо мне. Переварив все это, я понял, как можно быть полезным другим спортсменам, оказавшимся в аналогичной ситуации. Поэтому все свободное время занимаюсь своим фондом. Это мое новое место работы. У меня был страх, что эта деятельность может оказаться невостребованной, но активное участие в ПМЭФ развеяло мои сомнения. На нашей сессии были титулованные спортсмены, которые поддержали фонд. Сегодня многих заботят похожие вещи.

— Вы говорили, что многие атлеты работают с вашим фондом. Какие звезды российского спорта сотрудничают с вами?

— Работа с фондом идет каждый день. Я надеюсь, что наша спортивная семья единомышленников будет расти с каждым днем. К примеру, каждый участник панельной дискуссии ПМЭФ по спортивной индустрии смог бы внести вклад. И я приглашаю всех желающих присоединиться к нам и помочь другим спортсменам. А это такое комьюнити, где чем больше помогаешь ты, тем больше помогают тебе. К примеру, нас поддерживают олимпийские чемпионы и призеры Владимир Сальников, Маргарита Мамун, Екатерина Боброва и Александр Сухоруков. Полный список позже объявим.

Никита Мазепин. Фото Getty Images

— Помимо финансовой поддержки ваш фонд также будет оказывать психологическую помощь спортсменам?

— Фонд «Мы выступаем как один» создан для тех спортсменов, которых лишили возможности соревноваться на самом высоком уровне по причинам, не связанным со спортом. Часто бывает, что они не понимают, как им дальше быть. Есть в этом и травма, и потребность в адаптации. Мы предлагаем четыре основных направления поддержки: образовательные программы, помощь в поиске достойной работы, психологические и юридические консультации для тех, кто хочет определить свои возможности в мире спорта и за его пределами. Так что помощь будет всеобъемлющей.

— Вы сами нуждались в психологической поддержке, когда вас так странно уволили из «Хаас»? Была ли депрессия?

- Тяжелым был первый день. Из-за стрессовой ситуации у меня выработалось определенное количество адреналина. Все-таки это было публичное увольнение, которые все обсуждали, комментировали. Многие злорадствовали. В обычной жизни увольнение, как правило, сопровождается корректным разговором. Об этом никто не узнает. Тут же все было сделано на широкую ногу. Вряд ли в «Хаас» кто-то подумал, как чувствует себя их пилот. У меня забронированы билеты и отели на весь сезон. Было понимание, в какой части мира я буду находиться через шесть месяцев.

После этого решения у меня стало так много свободного времени, что в какой-то момент стало страшно. Например, что делать завтра утром. Идти в зал или не идти. Есть торт на завтрак или взять нормальную еду. Если у меня раньше были четкие ориентиры, то они потерялись.

Никита Мазепин. Фото Global Look Press

— Что помогло вам собраться?

— Я счастливый и везучий человек. У меня есть семья. Большой пример и наставник — мой отец. Считаю, что я еще не завершил со спортом. А вот папа полностью сосредоточился на учебе, когда ему было 23 года. Потом пришла идея с фондом, который может помочь спортсменам в сложной ситуации, стать полезным. Постепенно «поехала» работа, и я глубоко в это погрузился. А вот совсем недавно почувствовал, что жизнь сильно изменилась, но не могу сказать, что я доволен всем этим изменениям. Чувствую, что есть незаконченные цели, и это расстраивает.

— Как на ваше увольнение отреагировала ассоциация гонщиков «Формулы-1» (GPDA)?

- Если честно, то меня удалили из группы GPDA в WhatsApp в тот же день, когда «Хаас» объявил об увольнении. Конечно, я получил поддержку коллег. Несколько известных гонщиков, которые сейчас едут в топ-5, написали мне личные сообщения. Кто-то решил поддержать публично, кто-то промолчал. Но я никого не осуждаю. Сколько людей, столько и мнений. Человек должен иметь право на свое мнение в любой сфере. Как в личной жизни, так и в политической. Также каждый имеет право быть публично нейтральным.

Хочу отметить, что Международная федерация автоспорта (FIA) допустила меня на определенных условиях. Спорт должен объединять, и спортсмены из разных стран должны иметь возможность выступать с лучшими. Только в конкуренции один поднимает уровень другого, в результате растет зрелищность, и это всем выгодно. Я всегда руководствовался принципом: когда ты надел шлем, то у тебя нет цвета кожи, принадлежности к тому или иному государству. Ты гонщик, который демонстрирует свои лучшие качества на трассе.

«Формула-1» намерена выплатить деньги «Росгонкам» за отмененный «Гран-при России»

— Как думаете, руководители «Формулы-1» когда-нибудь зададутся вопросом о вашем увольнении? Ведь разрыв контракта в одностороннем порядке — это опасный прецедент.

— «Формула-1» — это частный бизнес, и решения принимаются самой командой. В «Хаасе» их принимают полтора человека: Гюнтер [Штайнер] и Джин [Хаас], когда он в этом заинтересован. Поэтому я бы не стал связывать эту ситуацию с «Формулой-1». «Ф-1» меня ниоткуда не исключала.

— «Хаас» полностью с вами рассчитался?

— При расторжении контракта у «Хаас» была задолженность по зарплате перед мной за этот год. И они до сих пор не выплатили ее. Мне кажется, работодатель как минимум должен компенсировать зарплату до момента увольнения и, наверное, выплатить какое-то выходное пособие. А когда на весь мир тебя пнули куда-то... это, наверное, неправильно. Но это только мое мнение.

Я лишь говорю о факте того, что контрактные обязательства не были выполнены. Это раз. Также надо понимать, что у нас было два независимых контракта. И разрыв соглашения с титульным спонсором не имел прямого влияния на мое будущее в команде. То есть они приняли два отдельных решения. Свои деньги я не видел, поэтому мы идем в суд.

— Вы сказали, что идете в суд. Речь только о вас?

— Это лично моя история.

- Вы уже подали документы в суд?

- Да.

— От руководства «Формулы-1» вновь не было никакой реакции?

— Я не знаю, как на это отреагировали. Я не обращался к ним, поскольку этот вопрос не совсем в их компетенции. К слову, у меня очень хорошее отношение к бывшему президенту ФИА (Жану Тодту), нынешнему президенту (Мохаммеду бину Сулайему), руководителю «Формулы-1». И могу сказать, что, по моей информации, «Формула-1» намерена выплатить деньги «Росгонкам» за отмененный «Гран-при России» и тем самым задаст пример этикета — есть бизнес-отношения, и беспредельничать нельзя, это неправильно. К сожалению, не все этим руководствуются.

— У вас есть понимание, когда вы можете вернуться?

— Такого понимания, к сожалению, нет. У меня только два глаза, третий еще не открылся — что будет завтра, я не знаю.

Результаты Хэмилтона подтверждают, что «Ф-1» — чемпионат конструкторов, а не гонщиков

— Следите за нынешним сезоном?

— Я люблю «Формулу-1», раньше очень любил с друзьями или семьей по воскресеньям садиться перед телевизором и смотреть. Эта традиция никуда не исчезла, я с интересом слежу за гонками на разных трассах.

— Чемпионом станет «Ред Булл»?

— Считаю, для фанатов сезон получается классный. В этом году многие команды проделали хорошую работу и заслуживают стать чемпионами, но кубок только один.

- Вас удивляют результаты Хэмилтона, который фактически доминировал на протяжении последних лет?

— Нет, не удивляют. Это еще раз доказывает, что «Формула-1» — очень специфический вид спорта. Я провел весь прошлый сезон на 19-20 позициях и знаю, что это не мой результат. Но если тебе не совсем подходит машина, либо она плохо доработана или не доработана вообще, то очень многое упирается в конкурентоспособность автомобиля.

Хэмилтон не разучился за зиму ездить. Если он выигрывал гонки, а сейчас ему тяжело, это значит, что «Ф-1» — все-таки чемпионат конструкторов, а не гонщиков.

— За время зимних тестов вы успели прочувствовать на своих спине и голове дельфинирование, о котором сейчас так много говорят?

— Конечно, я почувствовал дельфинирование на себе. Я работал в первый день тестов и на относительно короткой прямой в Барселоне я не мог разгоняться в полный газ. Машина так начинала прыгать, что мне приходилось бить по тормозам, потому что это: а) больно; б) сильная вибрация ломала всю заднюю часть машины — дифференциал и так далее. У меня таких ощущений никогда прежде не было. Что подумал? Что происходит что-то странное. Таковы особенности аэродинамического пакета 2022 года.

Никита Мазепин. Фото Global Look Press

— Должна ли была ФИА вмешиваться и вносить ограничения со своей стороны?

— Мне трудно сказать, как дело обстоит сейчас. Думаю, какого-то прогресса команды достигли, но спорт точно не должен ломать людей, влиять на их здоровье. Ребята молодые, я надеюсь, что они будут жить еще по сто лет, поэтому проблемы со спиной им точно не нужны. Так что если такая проблема реально есть — а я не знаю, потому что по телевизору ощутить трудно, — то, наверное, ФИА стоило вмешаться.

— Вас удивили слова технического директора «Хаас» Аяо Комацу, что если бы в команде остался предыдущий состав пилотов, то команда набрала бы ноль очков?

— (После долгой паузы.) Меня эти слова не расстроили. Я считаю, что вообще плохо говорить о людях за спиной: меня воспитали по-другому. С Аяо я ел за одним столом, он приезжал ко мне домой, когда я в Англии делал барбекю для команды, готовил ему бургеры своими руками... Если он так это видит, то как взрослый человек и профессионал имеет право на свое мнение. Я уверен, он разбирается в гонках, но я с этими словами не согласен.

— Гюнтера Штайнера сейчас сильно критикуют за то, что он публично жестко высказывается об ошибках Мика Шумахера. Как вам манера Гюнтера вести дела?

— Если честно, я не слышал его высказываний. Считаю, что своих всегда нужно защищать, всячески поддерживать. Но, опять же, меня воспитали так, что о людях, которые вдвое старше меня, судить не принято. Поэтому я не буду этого делать.

— Кого-то публичная критика может мотивировать, кого-то — психологически прибить.

— Я не знаю людей, которые читают о себе негативные новости и потом едут лучше. У меня есть определенный опыт работы с людьми, с коллективами из разных стран. Культура играет большую роль. Например, с итальянцами и немцами себя надо вести совсем по-разному. Если кому-то такая публичная критика помогает — супер. Но я думаю, что полезнее лично сесть с человеком и все высказать один на один.

Мик Шумахер относится к людям на расстоянии вытянутой руки

— Одна из серий очередного сезона сериала про «Ф-1» на Netflix была посвящена «Хаасу». 90 процентов времени речь шла о вас. Понравилась эта серия?

— Считаю, раз мне уделили время, то им это было интересно: это коммерческий проект, и они зарабатывают на нем деньги. Думаю, им было интереснее посмотреть и поработать с открытым человеком, который пустил их в дом, что-то показал, погулял с ними в центре Москвы, рассказал какие-то вещи, съездил с ними в университет... Я уважительно к ним отнесся, тем более ребята реально классные: англичане, американцы, один голландец. Мне было приятно принять их у себя дома — думаю, они это оценили. Сказать такое о моем напарнике, наверное, трудно: когда ты к людям относишься на расстоянии вытянутой руки... У каждого свой стиль.

— Вам понравился итоговый монтаж?

— Я обычно использую термин «понравился», когда смотрю какой-то фильм. Когда смотришь про себя, то трудно говорить, было тебе интересно или нет. Но я считаю, что они правильно увидели и показали сам ход сезона. В начале было очень тяжело, и в сериале это было видно, но мы с командой закончили сезон на положительной ноте и с большим оптимизмом приехали на зимние тесты в Барселону. Если посмотреть на результаты, то можно сказать, что я ехал быстрее напарника и уже думал о том, как буду работать в Бахрейне. Поэтому та положительная нотка, которую они увидели и показали, она и правда была. Я считаю, серия была сделана правильно.

— А в целом вам интересен сериал Drive to Survive? Многие его критикуют.

— Я знаю этот спорт чуть-чуть по-другому. В моей жизни было очень много гонок. Я смотрел первый сезон, когда это было чем-то совсем новым. Но я даже не знаю, сколько вообще сейчас вышло сезонов, и в последнем смотрел только серию про себя. Я знаю «Формулу-1» немного в другом виде, а они стараются сделать из сериала бизнес, какие-то неинтересные моменты приходится склеивать. Я думаю, что работа монтажеров очень тяжелая — я им точно не завидую.

В целом все, что популяризирует спорт в мире, — это благие проекты. Они в первую очередь работают на молодежь — возможно, через 10-20 лет какой-то молодой парень вечером в Англии пойдет не в паб пить пиво, а поедет заниматься картингом после учебы. Тогда это уже будет успешный проект, который принес добрые дела.

Никита Мазепин. Фото Global Look Press

Выступлю на «Шелковом пути»

— Касательно гоночной карьеры: есть ли окончательная определенность по вашему участию в ралли-рейде «Шелковый путь»?

— Я хочу официально заявить, что выступлю на «Шелковом пути». Я всячески готовлюсь к гонке. Но при этом хочу отметить, что для меня делом всей жизни и работы было участие в «Формуле-1». Сейчас же я получаю удовольствие от работы с людьми в своем фонде. Но это отнимает много времени. Безусловно, еду на «Шелковый путь» ради победы. Но если у меня это не получится, то не буду нервничать, не расстроюсь, а буду еще больше тренироваться и попробую это сделать во второй раз.

Для меня это образ жизни. Если честно, то люблю бездорожье не меньше гонок на асфальте. Я люблю путешествия, люблю природу. Я благодаря этим багги (Мазепин весной вошел в состав команды Сергея Карякина, призера ралли-рейда «Дакар» в категории багги. — Прим. «СЭ») посетил фантастические места в стране и за ее пределами, в которых никогда бы не оказался. Один раз мы сломались во время пребывания на юге страны. Было очень жарко. Мы сидели в поле и ждали эвакуации. И в этот момент я понял, что мне нравится просто здесь сидеть, хотя мухи какие-то летают. Эти путешествия дают мне забыть о рутине, сесть за руль и получать удовольствие. Я мечтал об этом очень давно, и сейчас у меня получилось найти на это время.

— С Сергеем Карякиным вы были знакомы раньше?

— Я хотел с ним посотрудничать, когда еще выступал в «Формуле-1». Помню, мы в январе созвонились и общались по концепции сотрудничества. А сейчас возникла ситуация, которая ускорила реализацию нашего плана. Сергей мне очень близок по духу, поскольку является не просто гонщиком, а еще общественным деятелям. Он создатель мотошколы и поддерживает детишек. Мне есть о чем с ним поговорить. Мне с ним комфортно.

— Есть мнение, что вам подошла бы серия Indycar. Готовы ли вы продолжить карьеру там?

— Мне неинтересен Indycar. Конечно, не могу сказать, что будет завтра. Но я всю жизнь хотел попасть именно в «Формулу-1». И я туда попал... Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Только был шанс попробовать поездить на конкурентоспособной машине и реально побороться за очки, как... У меня нет сомнений, что это произошло бы, поскольку... Вы помните официальные тесты с «Мерседесом». Это машина, на которой ездил Валттери Боттас. Считаю, что лучшее время среди опытных спортсменов — это значимый результат, который показывает потенциал. Я мечтал о завоевании очков в этом году и теперь надеюсь, что это произойдет в будущем.