Пиастри заявил, что отрыв Ферстаппена в квалификации заставил всех вернуться в реальность

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри заявил, что его поразил резкий прогресс гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена во втором и третьем сегментах квалификации «Гран-при Австрии».

«Его круг во втором сегменте, можно сказать, вернул всех в реальность. И он смог повторить это в третьем сегменте. Безусловно, «Ред Булл» по-прежнему является главной силой. Макс, такое ощущение, был на шаг впереди всех. Но между нами, «Мерседесом» и «Феррари» борьба очень плотная, я бы сказал», — приводит Autosport слова Пиастри.

Ферстаппен завершил первый сегмент квалификации на третьей позиции, но в итоге завоевал поул с отрывом в 0,4 секунды. Второй результат показал Ландо Норрис из «Макларен». Третьим стал пилот «Мерседес» Джордж Расселл.

Пиастри занял третье место, однако потом переместился на седьмую позицию из-за нарушения границ трассы — ему не засчитали лучший круг. «Макларен» подал протест из-за списанного круга австралийца, однако он был отклонен.