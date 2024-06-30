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Сегодня, 09:27

Пиастри заявил, что отрыв Ферстаппена в квалификации заставил всех вернуться в реальность

Алина Савинова
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри заявил, что его поразил резкий прогресс гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена во втором и третьем сегментах квалификации «Гран-при Австрии».

«Его круг во втором сегменте, можно сказать, вернул всех в реальность. И он смог повторить это в третьем сегменте. Безусловно, «Ред Булл» по-прежнему является главной силой. Макс, такое ощущение, был на шаг впереди всех. Но между нами, «Мерседесом» и «Феррари» борьба очень плотная, я бы сказал», — приводит Autosport слова Пиастри.

Ферстаппен завершил первый сегмент квалификации на третьей позиции, но в итоге завоевал поул с отрывом в 0,4 секунды. Второй результат показал Ландо Норрис из «Макларен». Третьим стал пилот «Мерседес» Джордж Расселл.

Пиастри занял третье место, однако потом переместился на седьмую позицию из-за нарушения границ трассы — ему не засчитали лучший круг. «Макларен» подал протест из-за списанного круга австралийца, однако он был отклонен.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/verstappen-qualifying-gap-a-reality-check-for-f1-rivals/10629328/
Формула-1
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
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