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Норрис — о столкновении с Ферстаппеном: «Если Макс скажет, что не сделал ничего плохого, он потеряет мое уважение»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис рассказал, может ли инцидент с его столкновением с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на «Гран-при Австрии» повлиять на их дружеские отношения.

«Это зависит от того, что он скажет. Если он скажет, что не сделал ничего плохого, он потеряет мое уважение, — приводит слова Норриса GPBlog.

Пилоты столкнулись во время борьбы за победу в «Гран-при Австрии» на 64-м круге гонки. В итоге Ферстаппен финишировал пятым, а Норрис сошел с гонки.

«Я разочарован. Это была хорошая гонка. Я ждал честной борьбы, но не могу сказать, что я ее получил. Я проделал хорошую работу, но меня выбили из гонки», — добавил Норрис.

Победителем «Гран-при Австрии» стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе место занял Оскар Пиастри («Макларен»), третье — Карлос Сайнс («Феррари»).

Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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