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Ферстаппен: «Квалификация «Гран-при Австрии» прошла очень хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен доволен победой в квалификации «Гран-при Австрии».

«Квалификация прошла очень хорошо. Мы попытались настроить машину после того, что узнали утром, и я думаю, что это сработало хорошо. Конечно, трасса была немного теплее, чем в пятницу, поэтому управлять машиной было сложнее. На самом деле мы уже довольно давно не оказывались на поуле [непосредственно Гран-при], так что это здорово. Это прекрасное чувство. Команда очень много работала над тем, чтобы сделать машину более конкурентоспособной», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Второе место в квалификации занял Ландо Норрис из «Макларен», а третью строчку — Джордж Расселл («Мерседес»).

Гонка «Гран-при Австрии» пройдет в воскресенье, 30 июня, в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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