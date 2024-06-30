Ферстаппен: «Квалификация «Гран-при Австрии» прошла очень хорошо»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен доволен победой в квалификации «Гран-при Австрии».

«Квалификация прошла очень хорошо. Мы попытались настроить машину после того, что узнали утром, и я думаю, что это сработало хорошо. Конечно, трасса была немного теплее, чем в пятницу, поэтому управлять машиной было сложнее. На самом деле мы уже довольно давно не оказывались на поуле [непосредственно Гран-при], так что это здорово. Это прекрасное чувство. Команда очень много работала над тем, чтобы сделать машину более конкурентоспособной», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Второе место в квалификации занял Ландо Норрис из «Макларен», а третью строчку — Джордж Расселл («Мерседес»).

Гонка «Гран-при Австрии» пройдет в воскресенье, 30 июня, в 16.00 по московскому времени.