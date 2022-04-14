«Кидают как в 1990-е». Спор «Уралкалия» и «Хаас» придется решать в судебном порядке

Американская команда отказывается вернуть отвергнутым российским спонсорам 13 миллионов долларов и требует еще дополнительную компенсацию.

«Хаас» и бывший титульный спонсор команды «Уралкалий» продолжают выяснять отношения. В начале сезона-2022 американская команда разорвала контракт с компанией Дмитрия Мазепина, а его сын Никита Мазепин потерял место боевого пилота (хотя имел долгосрочный контракт). Его заменил датчанин Кевин Магнуссен. По сообщениям СМИ, «Уралкалий» намерен вернуть 13 миллионов долларов, которые были выплачены перед началом сезона-2022. В «Хаас» не только отвергают эти претензии, но и намерены взыскать с российской стороны 8,7 миллиона долларов за недополученную прибыль.

Кто рассмотрит дело?

Руководители американской команды ссылаются на пункт в спонсорском соглашении, в котором говорится, что «Уралкалий» «не должен наносить ущерб, высмеивать, оспаривать или снижать общественную репутацию гоночного коллектива». В «Хаас» отметили, что Дмитрий и Никита Мазепины оказались в санкционном списке ЕС перед началом нынешнего сезона. Это и послужило причиной расторжения контракта в одностороннем порядке.

При этом известно, что соглашение было разорвано еще до внесения отца и сына Мазепиных санкционные списки Евросоюза и Великобритании. «Мы не комментируем детали контракта, включая суммы, — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Уралкалия». — Наша позиция последовательна. Как мы ранее обозначали в своем пресс-релизе, мы считаем действия «Хаас» по расторжению контрактов и позицию «Хаас» неправомерными. Компания намерена в дальнейшем отстаивать свои интересы».

Болид Никиты Мазепина. Фото Global Look Press

В Госдуме считают, что такие действия «Хаас» вызывают много вопросов.

— За такие хамские действия «Уралкалий» должен подавать в суд, — отметил «СЭ» председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Мы не должны разбрасываться деньгами, а вкладывать свои средства, чтобы развивать спорт. «Хаас» просто пользуется ситуацией — кидают как в 1990-х. Если не хотите работать, разрывайте контракт и возвращайте деньги. Нужно работать по правилам, а сейчас просто кидают.

Спор, скорее всего, действительно придется решать в судебном порядке. Правда, пока непонятно, в какой инстанции. CAS не рассматривает такие дела, подчеркнула спортивный юрист Анна Анцелиович.

— Подозреваю, что это дело будет в каком-нибудь английском либо американском суде, — отметила эксперт. — Обычно такие крупные договоры, особенно с англоговорящей стороной, подчиняются какой-нибудь из этих двух систем правосудия. Надо отдать должное, что эти две системы правосудия обычно политику и экономику не смешивают, иначе они подставят под удар все экономические отношения. Если система разрешения экономических споров будет напрямую зависеть от политики, тогда к ней никто не будет прибегать. Тут многое будет зависеть от положений договора. Насколько я знаю, сам «Уралкалий» не находится под санкциями. Получается, слова об ущербе от компании из-за того, что владелец находится под санкциями, — это немного не то. Владелец и компания в данном случае разные вещи. Думаю, суд это примет во внимание.

Никита Мазепин. Фото Global Look Press

Мазепину не уделили даже 15 минут при расставании

«Уралкалий» был титульным спонсором «Хаас» начиная с сезона-2021. Благодаря этому Никита Мазепин провел полноценный прошлый сезон в составе американской команды, его лучшим результатом стало 14-е место на «Гран-при Азербайджана». Напарник россиянина Мик Шумахер также ни разу не смог финишировать в очковой зоне.

Мазепин активно готовился к новому сезону, но после начала спецоперации на Украине в «Хаас» решили поменять правила игры. Даже не уведомив Мазепина о разрыве контракта.

— Я планировал и намеревался выступать в «Формуле-1? в статусе нейтрального спортсмена, — говорил «СЭ» Никита Мазепин. — Именно такое разрешение изначально дала международная федерация (FIA) — и я бы без каких-либо проблем согласился на эти условия. Но буквально за ночь до того, как мой контракт был разорван, от ФИА пришло дополнительное письмо. И мы как раз занимались изучением этого документа, потому что условий в нем было очень много. А на следующее утро я получил извещение о разрыве контракта. У меня даже не было времени на то, чтобы принять или не принять условия новой декларации FIA, меня просто уволили. И узнал я об этом в тот же самый момент, когда был выпущен официальный пресс-релиз. Знаете, я еще довольно молод, мне 23 года, так что к такому я не был готов. Не было ни одного намека на то, что это случится, никто не обратился ко мне со словами поддержки. Не уделили даже 15 минут, чтобы прояснить ситуацию и заранее уведомить меня о своем решении. Я узнал о своем увольнении одновременно со всеми остальными. Хотя никаких юридических оснований у «Хаас» на это не было».

В итоге в первой же гонке нового сезона Кевин Магнуссен на машине Мазепина занял пятое место на «Гран-при Бахрейна», а спустя неделю вновь финишировал в очковой зоне на «Гран-при Саудовской Аравии». У Мика Шумахера в «королевской серии» по-прежнему нет набранных очков.