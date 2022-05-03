Гонщика Хэмилтона признали жертвой кибербуллинга. Его травила девушка

Команда «Макларен» готова уволить свою сотрудницу, которая полтора года оскорбляла семикратного чемпиона мира в соцсетях.

Команда «Формулы-1» «Макларен» выпустила заявление в связи со скандалом вокруг сотрудницы своей медиаслужбы Кейти Кумпер. Экстравагантная девушка с розовыми волосами обвиняется в систематической травле семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в соцсетях. На протяжении 16 месяцев Кумпер публиковала критические комментарии, в том числе нецензурного содержания, задевающие достоинство звезды «Королевских гонок». Это продолжалось до тех пор, пока фанаты Льюиса не обратили внимание на то, что Кейти — не просто диванный тролль, а сотрудница одной из команд королевской серии. После этого «Макларен» пришлось заявить, что выступления хейтерши «не отражают ценностей команды».

Символ несправедливой травли

Нюанс еще в том, что в прошлом Хэмилтон выступал за «Макларен» на протяжении шести сезонов и в 2008 году завоевал в составе этой команды свой первый титул. Связана ненависть Кумпер с «предательством» пилота, перешедшего в «Мерседес», или имеет какие-то другие мотивы, достоверно неизвестно. Все скандальные посты Кейти в настоящее время удалены или заблокированы, но интернет помнит все. В частности, как после поражения в финале прошлого сезона девушка назвала британца «плаксивым малышом», а также неоднократно характеризовала его как «ублюдка» или «долбаного ублюдка». В английском языке все эти выражения однозначно воспринимаются как нецензурные.

Болельщики отмечают, что кибербуллинг со стороны сотрудницы «Макларен» на общем фоне хейта в соцсетях не является чем-то выдающимся, однако тот факт, что девушка входит в сообщество «Формулы-1», придает ее действиям особый цинизм. Оскорбительные посты, в частности, затрагивали новости о присвоении Хэмилтону рыцарского звания, его пропуск «Гран-при Сахира» из-за ковида и дисквалификацию на гонке в Бразилии в 2020 году. Хейтерша писала, что результаты Льюиса — это не его личная заслуга, а удачное стечение обстоятельств. Возможно, не попади сейчас семикратный чемпион мира в тяжелую ситуацию из-за неудачной новой машины, и на деятельность Кейти никто не обратил бы внимания. Но сейчас она воспринимается как символ несправедливой травли великого чемпиона.

Льюис Хэмилтон. Фото Global Look Press

Частная инициатива?

«Мы считаем, что эти комментарии полностью противоречат нашим ценностям и правилам «Макларен», — говорится в заявлении команды по поводу выступлений Кейти Кумпер. — Мы очень серьезно относимся к этому вопросу и расследуем его в приоритетном порядке». Об увольнении скандальной сотрудницы пока не сообщается, но очевидно, что дальнейшая работа «писательницы» в прежнем качестве невозможна. Самое удивительное, что девушка хейтила Хэмилтона под своим собственным именем и особо не скрывалась, что дает болельщикам повод думать, что оскорбления могли быть частью пиар-стратегии «Макларен», а сейчас команда просто делает вид, что кибербуллинг происходил по частной инициативе.

Подколки в отношении Льюиса после четырех неудачных «Гран-при» допускали многие представители мира «Формулы-1», в том числе спортивный советник «Ред Булл» Хельмут Марко. Однако сотрудница «Макларен» делала свои комментарии в неприемлемой форме и в ситуациях, когда критиковать Хэмилтона было, в общем-то, не за что. Звезды спорта неоднократно требовали оградить их от буллинга в социальных сетях и даже устраивали по этому поводу акции протеста. Не исключено, что теперь дело Кумпер станет показательным, ведь виновного искать не надо — он уже известен. Во всяком случае, многие фанаты «Мерседес» сейчас предлагают подать на Кейти в суд и добиться ее наказания.

Скандал вокруг хейтерши из «Макларен» развивается параллельно с неприятными для имиджа «Формулы-1» последствиями интервью бывшей грид-герл команды «Джордан» Мелинды Мессенджер. Бывшая модель, которой сейчас 51 год, рассказала о том, как в 1990-х годах она многократно подвергалась в команде сексуальным домогательствам, и заявила, что подобная практика продолжается по сей день. Выход девушек с длинными ногами на пит-лейн официально отменен, однако сексапильные «хостес» остаются во многих автогоночных коллективах, что создает почву для многочисленных злоупотреблений.