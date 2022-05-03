Гонщика Хэмилтона признали жертвой кибербуллинга. Его травила девушка
Команда «Формулы-1» «Макларен» выпустила заявление в связи со скандалом вокруг сотрудницы своей медиаслужбы Кейти Кумпер. Экстравагантная девушка с розовыми волосами обвиняется в систематической травле семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в соцсетях. На протяжении 16 месяцев Кумпер публиковала критические комментарии, в том числе нецензурного содержания, задевающие достоинство звезды «Королевских гонок». Это продолжалось до тех пор, пока фанаты Льюиса не обратили внимание на то, что Кейти — не просто диванный тролль, а сотрудница одной из команд королевской серии. После этого «Макларен» пришлось заявить, что выступления хейтерши «не отражают ценностей команды».
Символ несправедливой травли
Нюанс еще в том, что в прошлом Хэмилтон выступал за «Макларен» на протяжении шести сезонов и в 2008 году завоевал в составе этой команды свой первый титул. Связана ненависть Кумпер с «предательством» пилота, перешедшего в «Мерседес», или имеет какие-то другие мотивы, достоверно неизвестно. Все скандальные посты Кейти в настоящее время удалены или заблокированы, но интернет помнит все. В частности, как после поражения в финале прошлого сезона девушка назвала британца «плаксивым малышом», а также неоднократно характеризовала его как «ублюдка» или «долбаного ублюдка». В английском языке все эти выражения однозначно воспринимаются как нецензурные.
Болельщики отмечают, что кибербуллинг со стороны сотрудницы «Макларен» на общем фоне хейта в соцсетях не является чем-то выдающимся, однако тот факт, что девушка входит в сообщество «Формулы-1», придает ее действиям особый цинизм. Оскорбительные посты, в частности, затрагивали новости о присвоении Хэмилтону рыцарского звания, его пропуск «Гран-при Сахира» из-за ковида и дисквалификацию на гонке в Бразилии в 2020 году. Хейтерша писала, что результаты Льюиса — это не его личная заслуга, а удачное стечение обстоятельств. Возможно, не попади сейчас семикратный чемпион мира в тяжелую ситуацию из-за неудачной новой машины, и на деятельность Кейти никто не обратил бы внимания. Но сейчас она воспринимается как символ несправедливой травли великого чемпиона.
Частная инициатива?
«Мы считаем, что эти комментарии полностью противоречат нашим ценностям и правилам «Макларен», — говорится в заявлении команды по поводу выступлений Кейти Кумпер. — Мы очень серьезно относимся к этому вопросу и расследуем его в приоритетном порядке». Об увольнении скандальной сотрудницы пока не сообщается, но очевидно, что дальнейшая работа «писательницы» в прежнем качестве невозможна. Самое удивительное, что девушка хейтила Хэмилтона под своим собственным именем и особо не скрывалась, что дает болельщикам повод думать, что оскорбления могли быть частью пиар-стратегии «Макларен», а сейчас команда просто делает вид, что кибербуллинг происходил по частной инициативе.
Подколки в отношении Льюиса после четырех неудачных «Гран-при» допускали многие представители мира «Формулы-1», в том числе спортивный советник «Ред Булл» Хельмут Марко. Однако сотрудница «Макларен» делала свои комментарии в неприемлемой форме и в ситуациях, когда критиковать Хэмилтона было, в общем-то, не за что. Звезды спорта неоднократно требовали оградить их от буллинга в социальных сетях и даже устраивали по этому поводу акции протеста. Не исключено, что теперь дело Кумпер станет показательным, ведь виновного искать не надо — он уже известен. Во всяком случае, многие фанаты «Мерседес» сейчас предлагают подать на Кейти в суд и добиться ее наказания.
Скандал вокруг хейтерши из «Макларен» развивается параллельно с неприятными для имиджа «Формулы-1» последствиями интервью бывшей грид-герл команды «Джордан» Мелинды Мессенджер. Бывшая модель, которой сейчас 51 год, рассказала о том, как в 1990-х годах она многократно подвергалась в команде сексуальным домогательствам, и заявила, что подобная практика продолжается по сей день. Выход девушек с длинными ногами на пит-лейн официально отменен, однако сексапильные «хостес» остаются во многих автогоночных коллективах, что создает почву для многочисленных злоупотреблений.