Умер бывший гонщик «Формулы-1» Карлос Ройтеман

Знаменитый аргентинский гонщик «Формулы-1» Карлос Ройтеман умер 7 июля в возрасте 79 лет. Его дочь Кора сказала, что он «ушел с миром и достоинством, сражаясь как чемпион с сильным и благородным сердцем», сообщает Autosport.

Ройтеман выступал в «Формуле-1» с 1972 по 1982 год, в 1981 году стал вице-чемпионом мира. В «Королевских гонках» он выиграл 12 «Гран-при», 45 раз поднимался на подиум. После ухода из гонок он начал политическую карьеру, до последнего времени занимал пост сенатора.

В 2017 году Ройтеман перенес операцию по поводу рака печени.