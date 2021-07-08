Култхард считает, что авария Райкконена и Феттеля случилась только по вине финна

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что авария на последнем круге «Гран-при Австрии» с участием пилотом «Альфа Ромео» Кими Райкконена и пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля связана с возрастом финна.

«Я закончил карьеру в 37. В этом возрасте внезапно вы начинаете ошибаться, но не хотите признавать, что это по вашей вине. Но все иначе. Это именно вы виноваты в этих ошибках. Я замечал, что это связано с плохой концентрацией, особенно к концу гонки. Это также было заметно по Михаэлю Шумахеру в его последний сезон», — приводит Bild слова Култхарда.

На «Гран-при Австрии» 41-летний Райкконен финишировал 15-м, 34-летний Феттель закончил гонку на 17-й строчке. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.