Экс-пилот «Формулы-1» Глок оценил шансы Хэмилтона догнать Ферстаппена в личном зачете

Бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок высказался о противостоянии Макса Ферстаппена из «Ред Булла» и Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Отставание в 32 очка от лидера (Ферстаппена) — не повод ставить на Хэмилтоне крест. Ни в коем случае нельзя списывать со счетов такого пилота, как Льюис, это было бы опасно. Хэмилтон и «Мерседес» не сдадутся так быстро, даже несмотря на доминирование Ферстаппена и «Ред Булла».

Но если Ферстаппену удастся увеличить преимущество в следующих двух-трех гонках, то их шанс на титул и правда увеличится в разы», — приводит слова Глока Speedweek.

Ферстаппен лидирует в личном зачете с 182 очками. У Хэмилтона 150 очков и второе место.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» с 286 очками занимает первое место. «Мерседес» отстает на 44 очка.