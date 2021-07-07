Экс-пилот «Формулы-1» Глок оценил шансы Хэмилтона догнать Ферстаппена в личном зачете
Бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок высказался о противостоянии Макса Ферстаппена из «Ред Булла» и Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
«Отставание в 32 очка от лидера (Ферстаппена) — не повод ставить на Хэмилтоне крест. Ни в коем случае нельзя списывать со счетов такого пилота, как Льюис, это было бы опасно. Хэмилтон и «Мерседес» не сдадутся так быстро, даже несмотря на доминирование Ферстаппена и «Ред Булла».
Но если Ферстаппену удастся увеличить преимущество в следующих двух-трех гонках, то их шанс на титул и правда увеличится в разы», — приводит слова Глока Speedweek.
Ферстаппен лидирует в личном зачете с 182 очками. У Хэмилтона 150 очков и второе место.
В Кубке конструкторов «Ред Булл» с 286 очками занимает первое место. «Мерседес» отстает на 44 очка.
Дополнительная информация:
https://www.speedweek.com/formel1/news/178210/Timo-Glock-ueber-Lewis-Hamilton-Das-waere-gefaehrlich.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю