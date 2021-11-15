Тото Вольфф считает, что Ферстаппен должен был получить штраф за выдавливание Хэмилтона с трассы

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф высказал мнение, что пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен должен был быть наказан за свои действия в борьбе с Льюисом Хэмилтоном на «Гран-при Бразилии».

«Каким-то образом все пошло против нас, – цитирует Вольффа Autosport. – Мы с Льюисом начали уик-энд с наложенным самими на себя штрафом за смену двигателя, затем нас дисквалифицировали и сказали стартовать с конца в спринте, но мы смогли прорваться. Затем этот беспорядок, из-за которого Ферстаппен не получил штраф за выдавливание Льюиса за пределы трассы – все было наперекосяк. Но в итоге это сблизило нас как команду, Льюис выиграл, а Валттери – третий.

Это была отличная гонка, Ферстаппен защищался до конца. Но если Льюис не хочет комментировать эту сцену, я очень даже хочу. Льюис поступил очень умно и избежал контакта, но никто не обратил на это должного внимания, никакого 5-секундного штрафа не было. Это просто смешно! Макс – невероятный и очень агрессивный пилот, который умеет постоять за себя. Но если ты делаешь это настолько опасно, то должен быть готов к последствиям. Заметание за ним следов не выставит руководство Ф-1 в лучшем свете».

Хэмилтон стал победителем гонки. Ферстаппен занял второе место.